Crise des migrants : 12.000 soldats envoyés à la frontière polonaise pour arrêter une « violation massive » de l’UE | Monde | Nouvelles

Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko aurait envoyé plus d’un millier de réfugiés à la frontière polonaise, après que des images aient montré une longue file de migrants conduits vers la frontière par ce qui semblait être des forces biélorusses. Cela survient après que l’UE, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont imposé des sanctions à la Biélorussie, à la suite d’une violente répression politique l’année dernière.

Loukachenko a depuis été accusé d’avoir utilisé les réfugiés comme des pions dans sa bataille avec les nations.

Qualifiant la vague de réfugiés d' »invasion », le gouvernement polonais s’est dit « déterminé » à « défendre » l’Europe.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré : « Le gouvernement polonais est déterminé et nous défendrons la sécurité de notre pays et de l’ensemble de l’UE, en respectant nos obligations internationales et en gardant à l’esprit, avant tout, les intérêts de l’État et la sécurité des citoyens polonais. des soldats, des gardes-frontières et des citoyens. »

Le gouvernement polonais a envoyé 12 000 soldats pour renforcer les 10 000 déjà stationnés à la frontière.

Des soldats polonais ont été vus en train de pulvériser du poivre sur les réfugiés derrière une barrière de barbelés alors qu’ils tentaient de la couper avec des branches et des pelles.

De jeunes enfants ont également été vus retenus par des parents désespérés qui ont supplié les forces polonaises de les laisser passer.

Écrivant sur Twitter, le porte-parole du ministre-coordinateur des services spéciaux, Stanislaw Zaryn, a déclaré : « Des informations très inquiétantes en provenance de la frontière. Un groupe important de migrants s’est rassemblé en Biélorussie, près de la frontière avec la Pologne.

« Ils viennent de se diriger vers la frontière de la République de Pologne. Ils vont tenter d’entrer en Pologne en masse.

Eve Geddie, directrice du Bureau des institutions européennes d’Amnesty International, a déclaré : « La Pologne détient cruellement ce groupe de personnes à sa frontière dans des conditions horribles depuis des semaines.

« Notre analyse montre de manière irréfutable que le 18 août, leur position est passée de la Pologne à la Biélorussie du jour au lendemain, ce qui suggère fortement qu’ils ont été victimes d’un refoulement illégal. »

Dans un communiqué, l’organisation caritative a déclaré: « En vertu du droit européen et international des réfugiés, la Pologne est obligée d’assurer une évaluation individuelle de toutes les demandes d’asile et de s’abstenir de tout retour illégal, y compris les refoulements et les expulsions collectives.

« Amnesty International appelle le gouvernement polonais à garantir l’accès au territoire à ceux qui recherchent une protection, à mettre fin aux refoulements et à fournir d’urgence un abri, de la nourriture, de l’eau et des soins médicaux adéquats au groupe d’Afghans bloqués à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. »

Mais le chef adjoint du ministère polonais de l’Intérieur, Błażej Poboży, a déclaré : « En ce moment, une bataille régulière se déroule près de Kuźnice.

« Les gardes-frontières, la police et l’armée polonaise défendent notre frontière contre l’attaque de migrants inspirée et préparée par Loukachenko. »

Pendant ce temps, Stanislaw Zaryn, ministre des Services secrets polonais, a déclaré qu’il y avait « entre 3 000 et 4 000 personnes à proximité de la frontière polonaise », ajoutant que le pays « renforcerait ses forces ».

En réponse à l’afflux, l’OTAN a déclaré que « l’utilisation de migrants par le régime de Loukachenko comme tactique hybride est inacceptable ».

Ils ont également exprimé leur « préoccupation » face à « l’escalade » du différend entre la Biélorussie et la Pologne.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.