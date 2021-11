Crise des migrants : 23 000 personnes traversent la Manche cette année, triplant le chiffre de 2020 | Royaume-Uni | Nouvelles

En seulement deux jours, 1 200 migrants sont arrivés au Royaume-Uni, ce qui porte le nombre total de traversées de la Manche cette année près de trois fois plus qu’en 2020. Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 695 migrants dans 22 bateaux se sont rendus au Royaume-Uni mercredi.

Cependant, le mois dernier, des responsables français se sont plaints que la somme n’était pas suffisante pour couvrir les ressources nécessaires.

L’un d’eux aurait déclaré : « Ils ont gémi alors que nous ne l’avions pas envoyé, et maintenant nous en avons envoyé certains, ils n’ont toujours pas compris. Ils doivent démontrer comment ils l’utilisent correctement.

Priti Patel, a sanctionné le premier versement la semaine dernière après que son homologue français Gérard Darmanin lui ait dit qu’ils pourraient atteindre un taux d’interception de 100% si tout l’argent était donné.

Des initiés de Whitehall ont accusé Paris de « détourner des ressources politiques » de la lutte contre les trafiquants vers la pêche.

Selon le Telegraph, il est entendu que les chefs des forces frontalières avaient prévu que 2 000 personnes fassent le voyage exténuant de l’autre côté de la Manche en novembre.

Une source a déclaré: «Les officiers ont répété à plusieurs reprises au commandement de la menace clandestine qu’il n’y avait aucune raison de croire que l’augmentation du nombre de personnes s’effondrerait au cours de l’hiver.

« La combinaison d’une faible hauteur de vague aujourd’hui, d’une meilleure organisation des passeurs et de bateaux plus grands signifie que la traversée est plus sûre et réussie. »

Le Royaume-Uni a offert 54 millions de livres sterling aux Français pour aider à endiguer le flux de petits bateaux grâce à des patrouilles accrues.

« Les trafiquants continueront d’exercer leur métier dégoûtant tant qu’ils en sont capables. Il est de la responsabilité de tous les pays civilisés d’y mettre un terme.