Crise des migrants : 28 395 migrants traversent la Manche en 2021 alors que la pression sur Priti Patel augmente | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Royaume-Uni a connu une année record pour les migrants effectuant le périlleux voyage de 21 milles de Calais aux côtes britanniques. Le nombre total de migrants arrivés au Royaume-Uni en 2021 aurait atteint 28 395, soit quelques centaines de plus que la population de Chichester.

C’était plus de trois fois le nombre de personnes qui ont traversé le détroit du Pas de Calais en 2020, lorsque 8 417 sont arrivés au cours d’une nouvelle année record pour les arrivées au Royaume-Uni.

Le plus grand nombre de traversées enregistré en 2021 est survenu en novembre, malgré l’hypothèse que les migrants entreprendraient le voyage pendant l’été, lorsque les conditions ont tendance à être plus équitables, lorsqu’au moins 6 869 personnes ont atteint la Grande-Bretagne.

Quelque 1 185 sont même arrivés le jour du Souvenir.

Cependant, c’est également en novembre qu’au moins 27 personnes sont mortes lorsque leur navire de fortune a coulé dans la Manche.

Boris Johnson, 57 ans, et la ministre de l’Intérieur Priti Patel, 49 ans, subissent une pression croissante pour faire face à la crise des migrants alors que les conservateurs continuent de patauger dans les sondages d’opinion.

La question de l’immigration et de l’asile est devenue de plus en plus importante pour les électeurs, en particulier parmi ceux qui ont soutenu le Brexit et voté pour le parti conservateur de M. Johnson aux élections générales de 2019.

Ces électeurs semblent également insatisfaits de la gestion par le gouvernement de la débâcle du canot de Douvres.

Le responsable des sondages politiques d’Opinium, Chris Curtis, a déclaré à Express.co.uk: « Si vous regardez spécifiquement les électeurs de congé, ils disent maintenant que c’est le problème le plus important, mais aussi environ 80% d’entre eux disent que le gouvernement fait un travail absolument horrible à le gérer pour le moment. »

M. Johnson, qui devance de sept points le parti travailliste de Sir Keir Starmer, 59 ans, dans le dernier sondage d’opinion d’Opinium, a perdu une grande partie de son soutien eurosceptique dans les sondages politiques.

Les électeurs du Brexit se sont avérés essentiels à la victoire de M. Johnson en 2019, l’ancien maire de Londres réunissant près de trois électeurs sur quatre.

Le nombre d’électeurs qui soutiennent désormais le parti conservateur est tombé à seulement 53%.

L’ancien député européen de l’UKIP et conservateur David Campbell-Bannerman, 61 ans, a souligné à quel point le tri de la crise des migrants pourrait être important pour le rétablissement des conservateurs.

Parlant des moyens de rassurer les électeurs du congé, M. Campbell-Bannerman a déclaré à Express.co.uk: « Les bateaux doivent être arrêtés.

« Cela crée un sentiment de frontières ratées et est devenu un problème très sérieux de sécurité et de coût.

« Une action est nécessaire au niveau international pour modifier la Convention sur les réfugiés qui a échoué.

« Modifier la loi sur les droits de l’homme, comme le fait Dominic Raab, fait partie d’un nœud délicat de lois sur les droits de l’homme. »

Le gouvernement a présenté le projet de loi sur la nationalité et les frontières qui, s’il est adopté, érigera en infraction pénale le fait d’arriver sciemment au Royaume-Uni sans autorisation.

Le ministre de l’Intérieur, qui soutient le Brexit, Tom Pursglove, 33 ans, a déclaré: « Demander l’asile pour une protection ne devrait pas impliquer des personnes qui recherchent l’asile d’un pays à l’autre, ou qui risquent leur vie en remplissant les poches de gangs criminels pour traverser la Manche. »

Le député de Corby a ajouté: « Le public réclame des réformes depuis deux décennies et c’est ce que ce gouvernement propose à travers notre nouveau plan pour l’immigration. »

Mais Tim Naor Hilton, directeur général de Refugee Action, a suggéré que la politique du gouvernement britannique entraînerait davantage de décès dans la Manche.

« Les gens continueront de traverser la Manche dans des bateaux fragiles, et les passeurs continueront d’en tirer profit, à moins que les ministres n’ouvrent davantage de voies aux réfugiés pour demander l’asile ici », a-t-il déclaré.

« Nous avons vu le résultat mortel de leur stratégie consistant à empêcher les gens d’entrer plutôt que de les protéger, alors qu’au moins 27 personnes sont mortes près de nos côtes.

« Et pourtant, le gouvernement veut légaliser cette politique dangereuse et impitoyable dans son projet de loi anti-réfugiés, qui ne fera qu’entraîner davantage de noyades. Il doit se réveiller et abandonner ce projet de loi maintenant. »

La fondatrice de Care4Calais, Clare Moseley, a ajouté : « Si le gouvernement voulait vraiment arrêter les passeurs, cela créerait un moyen sûr pour les gens de demander l’asile et mettrait les passeurs à la faillite une fois pour toutes.