Crise des migrants : des migrants secourus à bord de bateaux dans la Manche sont photographiés arrivant à Douvres | Politique | Nouvelles

Un initié du gouvernement britannique a déclaré que la France avait « cédé du territoire aux passeurs » après qu’un nombre record de 1 000 migrants ont traversé la Manche pour entrer en Grande-Bretagne depuis la France dans de petits bateaux en une seule journée. Cela porte le chiffre total pour 2021 à près de 24 000.

Les équipages des canots de sauvetage britanniques et les responsables des forces frontalières ont intercepté des bateaux dans le détroit de Douvres, traitant plus tard les arrivées jusqu’à jeudi soir, selon le Mail.

Une source de Whitehall a également déclaré au journal que la France ne fait presque rien pour arrêter ces traversées dangereuses.

Ils ont dit: « [France] laisser des centaines de personnes potentiellement mettre le cap sur la mort en n’arrêtant que quelques bateaux.

«Ils semblent avoir cédé un territoire souverain à des passeurs criminels.

« Cet échec lamentable sera évoqué dans les termes les plus forts possibles avec Gérald Darmanin [France’s Minister of the Interior]. «

Des photos montrent des migrants, y compris de jeunes enfants enveloppés dans des couvertures, secourus par des agents frontaliers britanniques et des équipages de canots de sauvetage après avoir tenté la traversée hier.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a approuvé la semaine dernière le premier versement d’un paiement de 54 millions de livres sterling à la France, que la France a exigé en échange de l’arrêt des migrants quittant ses plages.

Le dernier échec de la France à empêcher les traversées ne manquera pas de susciter la fureur des Britanniques qui attendaient depuis longtemps que la question de la migration de la Manche soit réglée.

À la fin du mois dernier, Alp Mehmet, président de Migration Watch UK, a déclaré : « Le peuple britannique considère avec une totale incrédulité qu’un ministre de l’Intérieur après l’autre (l’actuel ne fait pas exception) ne parvient pas à maîtriser une situation qui ne cesse de s’aggraver.

« Le gouvernement a totalement échoué dans la Manche et leurs politiques timides ont aggravé une mauvaise situation. »

Au moins deux personnes seraient mortes en tentant la traversée ces dernières semaines.

On craint que beaucoup d’autres soient portés disparus.

Deux bateaux ont été vus arriver en Grande-Bretagne avant 5 heures du matin jeudi matin, selon le Mail.

En seulement 11 jours, le nombre total de traversées en novembre a dépassé les 3 500.

Les chefs des forces frontalières, s’attendant peut-être à ce que davantage de travail soit fait pour résoudre le problème après que six fois plus de migrants ont traversé la Manche vers la Grande-Bretagne le mois dernier qu’en octobre 2020, avaient prévu seulement 2 000 passages sur l’ensemble du mois.