Crise des migrants : la force frontalière arrête près de 300 personnes qui tentent de traverser la Manche en une seule journée | Royaume-Uni | Nouvelles

Et l’homme chargé d’empêcher les gens de traverser illégalement la voie navigable a déclaré que de tels incidents étaient en augmentation. Au total, les agents des forces frontalières ont arrêté hier un total de huit bateaux contenant un total de 284 migrants.

Mais dans une apparente illustration de la disparité qui caractérise l’application de la frontière maritime, les autorités françaises ont empêché un seul navire, transportant 20 autres personnes, d’atteindre les eaux britanniques.

Commentant, Dan O’Mahoney, qui a été nommé commandant de la menace du canal clandestin il y a presque exactement un an, a mis en garde contre une augmentation des traversées de petits bateaux à la suite d’une “augmentation de la migration illégale à travers l’Europe”.

Il a déclaré : « Nous avons signé un accord renforcé avec nos homologues français pour augmenter les patrouilles de police sur les plages françaises et améliorer le partage de renseignements.

“Le gouvernement continue de prendre des mesures pour s’attaquer au problème inacceptable de la migration illégale par le biais du projet de loi sur la nationalité et les frontières qui protégera des vies et brisera ce cycle de passages illégaux.”

Au total, plus de 9 700 personnes ont atteint le Royaume-Uni en dériveur depuis début 2020.

Des photos de drones le mois dernier ont montré plus de 100 petits bateaux entassés en rangées dans un complexe clôturé – preuve de peut-être des milliers de voyages de personnes au Royaume-Uni en 2021.

L’ancien chef du Brexit Party devenu présentateur de GB News, Nigel Farage, a suscité la controverse le mois dernier après avoir affirmé que la Royal National Lifeboat Association (RNLI) était un “service de taxi pour l’immigration illégale”.

L’intervention de M. Farage a été créditée d’une augmentation massive des dons à l’association caritative, avec 200 000 £ collectés sur son site Web en une seule période de 24 heures cette semaine.

Cela a considérablement augmenté par rapport au total quotidien moyen des dons, qui est d’environ 7 000 £.

S’exprimant jeudi, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré qu’il ne croyait pas qu’une “approche robuste” des petits bateaux traversant la Manche était en contradiction avec le “cœur et l’âme” de la RNLI.

Il a déclaré à LBC: “La RNLI fait un travail incroyable, elle a ce cœur et cette âme formidables et elle fait un travail incroyable.

“Je pense qu’ils opèrent dans le cadre des règles légales et cela fait partie de ce pays. Nous sommes un pays au grand cœur.

“En même temps, si nous parlons de la question plus large des petits bateaux, c’est quelque chose où, absolument en même temps, nous devons nous efforcer autant qu’il est humainement possible, en travaillant avec nos partenaires français.”

Il a déclaré plus tard: “Pour voir la menace des gangs criminels essayant de se lancer de la France vers le Royaume-Uni le plus tôt possible, c’est en partie du renseignement, c’est en partie de la technologie, et deuxièmement avoir l’action pénale la plus forte, y compris des peines de poursuite contre ces éléments criminels qui se nourrissent comme des parasites de la misère humaine de ceux qui font ce voyage.

“Je ne pense pas que ce soit incohérent, cette approche robuste.”