Crise des migrants : l’ancien patron de la Force frontalière prévient que l’afflux est un «processus en cours» | Royaume-Uni | Nouvelles

Tony Smith, ancien directeur général de Border Force, a déclaré que le ministère de l’Intérieur devrait “arrêter de prétendre” qu’il peut empêcher les migrants d’entrer au Royaume-Uni. Il a également appelé à la mise en place d’un système “d’agence conjointe” comprenant l’armée et la police pour éviter le migrant. crise.

M. Smith s’est dit préoccupé par le fait que le Royaume-Uni n’a pas les capacités pour faire face à l’afflux actuel de « migration irrégulière ».

Il a déclaré au Telegraph : « Il ne semble pas y avoir de plan directeur à long terme qui consiste à accepter que cela fasse partie de nos vies dans un avenir prévisible et à arrêter de prétendre que nous allons pouvoir arrêter cela.

“Je ferais pression pour un plan de gestion stratégique plus concentré basé sur le fait que nous n’avons pas pu arrêter les bateaux.

“Cela devrait toujours être notre ambition politique, mais le fait est que sans un accord avec les Français pour les reprendre, nous ne pourrons pas faire de retours instantanés en France.

“Je me sentirais plus à l’aise si, premièrement, nous acceptions qu’il s’agit d’un processus continu et, deuxièmement, nous avons une approche d’agence conjointe qui pourrait inclure l’armée, la police et une gamme complète d’actifs britanniques pour soutenir la défense de notre frontière et la gestion de migration irrégulière parce que je ne pense pas que nous nous en sortons. »

Les remarques de M. Smith interviennent après qu’il a été confirmé que plus de 1 600 personnes sont arrivées illégalement de l’autre côté de la Manche au cours du mois dernier.

Les agents des frontières ont averti que des gangs de passeurs de migrants exploitaient le beau temps pour attirer davantage de personnes dans de minuscules bateaux pour effectuer la traversée.

Environ 500 personnes ont été amenées au cours des quatre derniers jours du mois dernier seulement.