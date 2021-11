Crise des migrants : les pêcheurs de la Manche sont désemparés : « Ils menacent de sauter à l’eau » | Monde | Nouvelles

Les pêcheurs, qui ont déjà été témoins d’une scène similaire, ont déclaré qu’ils redoutaient une tragédie de cette nature. Laurent Merlin, un pêcheur qui opère dans le canal, a déclaré : « Des collègues ont déjà ramené des canots vides, personne à bord. Le canot, le moteur, mais personne à bord. À mon avis, ce qui s’est passé hier doit déjà arriver plusieurs fois. »

Christophe Lhomel a ajouté : « C’est triste, on pense aux enfants, on pense à tout le monde et on pense au parcours que ces gens ont fait pour quitter leur pays, pour arriver d’où ils sont… pour finir par se noyer dans la Manche.

« Franchement, ça doit s’arrêter.

Les pêcheurs ont déclaré qu’ils rencontraient de plus en plus de bateaux, vides ou pleins, chaque fois qu’ils partaient en mer – un problème qui n’a fait que s’aggraver au cours de la dernière année.

Un autre pêcheur, Jérémy Lhomel, s’adressant au journal français LCI, a déclaré : « Cela nous est déjà arrivé…

« Si vous vous approchez d’eux, ils menacent de sauter à l’eau.

« Malheureusement, il n’y a pas grand-chose que vous puissiez faire… il suffit de les regarder.

« Et ensuite leur souhaiter bonne chance. »

Selon le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, cinq femmes et une fille font partie des personnes décédées mercredi en tentant de traverser la Manche.

LIRE LA SUITE : Nous saluons les Britanniques ! Les Français remercient le Royaume-Uni pour les efforts de sauvetage des migrants

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a qualifié ces décès de « catastrophe », a déclaré qu’il était vital de « briser » les gangs de trafiquants d’êtres humains.

Il a ajouté que ces gangs « s’en sortaient littéralement avec le meurtre ».

Cependant, des organisations caritatives pour les réfugiés ont dénoncé l’approche du gouvernement, les appelant à élargir les routes sûres permettant aux demandeurs d’asile d’atteindre le Royaume-Uni.

Amnesty International a déclaré que « l’échec du gouvernement à ouvrir des routes sûres et légales est un facteur critique dans les décès tragiques dans la Manche ».

Le directeur britannique des droits des réfugiés et des migrants de l’organisation, Steve Valdez-Symonds, a appelé le gouvernement à « prendre de toute urgence des mesures décisives pour éviter davantage de pertes de vie ».

Il a ajouté : « Le Royaume-Uni doit se donner comme priorité de partager la responsabilité avec d’autres pays d’accueillir des personnes dans son système d’asile – ils doivent le faire en fournissant des itinéraires sûrs et légaux et en encourageant les autres à faire de même.

« Nous devons nous rappeler que des voyages dangereux ont lieu parce que le gouvernement ne propose aucune alternative sûre aux personnes pour exercer leur droit de demander l’asile ici. »

Malgré la tragédie de mercredi, 70 autres migrants ont été interceptés alors qu’ils tentaient de traverser la Manche la nuit suivante.

Selon l’agence de presse Agence France-Presse, ils ont été retrouvés gelés dans la gare de Calais, d’où ils ont été emmenés dans des abris d’urgence.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.