Crise des migrants : les pêcheurs nient avoir empêché le canot de sauvetage de la RNLI de secourir les réfugiés | Royaume-Uni | Nouvelles

Des abus auraient été criés à l’encontre de l’équipe de volontaires du RNLI – qui sauve souvent des migrants bloqués ou en difficulté dans l’eau. Zoe, de Hastings, a appelé jeudi l’émission de radio LBC du présentateur James O’Brien pour discuter de l’incident.

L’appelant a déclaré avoir entendu des cris de « n’en ramenez plus à la maison, nous sommes pleins, c’est pourquoi nous avons arrêté nos dons, et ce genre de choses vraiment horribles ».

Mais Paul Joy, président de la Hastings Fishermen’s Protection Society, a nié que les pêcheurs de Hastings étaient responsables des citations anti-migrants.

M. Joy a déclaré: «Le canot de sauvetage sortait et le pêcheur transportait son poisson derrière le bateau.

« Le canot de sauvetage était lancé du côté est du port, et le bateau du pêcheur était du côté est du port et il était déjà là.

« Le pêcheur concerné transportait son poisson pour le rejeter à la mer – les petites choses trop petites que vous devriez faire, et l’homme du canot de sauvetage a crié, lui a crié,« sortez du chemin », et il a dit : « qui est-ce que tu parles ?’ et cela a éclaté dans une rangée.

« Mais il était seul, et la personne qui s’y essayait était un chauffeur de camion. »

Il a ajouté: «En fait, je suis allé à la maison du canot de sauvetage et j’ai parlé à la police et tout le monde allait bien, et le canot de sauvetage a convenu qu’ils parleraient plus franchement aux pêcheurs … et les traiteraient avec un peu de respect.

« C’est tout ce qu’ils veulent – qu’on leur parle de la bonne manière. »

Un porte-parole du RNLI a déclaré au Hastings Observer : « Nous pouvons confirmer qu’un incident a été signalé à la police.

« Le canot de sauvetage a pu décoller et la station reste en service. »

Il a tweeté : « Je n’avais aucune raison de douter de l’histoire de mon interlocuteur mais je ne voulais pas que ce soit vrai… »

Jake James a tweeté : « Pourquoi BBCNews ne suit-il pas cette histoire ?

« Sûrement, empêcher le lancement d’un canot de sauvetage en tant que manifestation politique devrait être une infraction pénale.

« Cet incident relève-t-il de la nouvelle législation de Priti Patel sur les manifestations ? »

Loopyleanne a tweeté : « Je viens de Hastings.

« La plupart seraient là-bas avec des couvertures et des plats chauds pour toute personne secourue.

« Mais ces idiots ont empêché le canot de sauvetage de répondre – ils m’ont mis tellement en colère.

« Vous vivez au bord de la mer – vous respectez la mer et tous ceux qui peuvent vous sauver en mer.

« Et vous ne décidez pas qui sera sauvé. »