Crise des migrants : les travaillistes fustigés pour « s’être alignés sur l’UE » – colère contre la lettre de Boris | Politique | Nouvelles

Le gouvernement britannique devait assister ce week-end à une réunion avec de nombreux dirigeants européens, organisée par le président français Emmanuel Macron, pour élaborer des propositions visant à résoudre le problème croissant des migrants traversant la Manche de la France vers la Grande-Bretagne. Mais la France a réagi avec fureur à une lettre ouverte envoyée jeudi par le Premier ministre Boris Johnson à M. Macron, exposant les propositions du Royaume-Uni en désinvitant le ministre de l’Intérieur de la réunion.

M. Macron a suggéré la publication de la lettre sur Twitter assimilée à un « dénonciation » et a accusé le gouvernement de ne pas être « sérieux ».

S’adressant à la BBC vendredi, le ministre de l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a fait écho aux sentiments du président français, critiquant le gouvernement d’avoir commis une « grave erreur de jugement ».

Le chef du parti travailliste a rejeté l’affirmation de Downing Street selon laquelle «le public veut naturellement savoir ce que nous faisons» et a le droit de savoir où en sont les négociations, insistant sur le fait que le Premier ministre a échoué dans son rôle d’«homme d’État».

Il a dit: « [The publication of the letter] a fini en quelques heures avec notre gouvernement exclu de ces pourparlers vitaux qui doivent avoir lieu pour empêcher les gens de risquer leur vie dans la Manche.

Mais Darren Grimes soupçonne que la position des travaillistes a plus à voir avec le tribalisme politique que de réels désaccords d’approche.

Le commentateur de ReasonedUK et GB News a écrit sur Twitter : « Bien sûr, le parti travailliste se range du côté des Français ici.

« Ils ne se rangeront jamais, jamais, du côté de la Grande-Bretagne au sujet de l’UE. »

Cela survient après que 33 migrants, dont une petite fille et cinq femmes, se soient noyés mercredi alors qu’ils tentaient de traverser la Manche de la France vers la Grande-Bretagne dans un canot pneumatique.

Il a ajouté que « nous devons aller plus loin et plus vite, ensemble » pour faire en sorte que le problème soit résolu et qu’aucune autre vie ne soit inutilement perdue.

Près de 26 000 migrants ont réussi la traversée cette année, selon les données du ministère de l’Intérieur.

C’est plus de trois fois le nombre total de personnes qui auraient traversé en 2020.

Le président de Migration Watch UK, Alp Mehmet, a récemment déclaré à Express.co.uk que «la raison pour laquelle le nombre de personnes traversant illégalement la Manche a augmenté de façon exponentielle cette année et continuera d’augmenter, c’est qu’il s’est avéré trop facile de se rendre ici par temps calme. ”.

Il a ajouté: « Et qu’il soit ramassé en mer ou après avoir atterri sur une plage britannique, il est fort probable que vous soyez ici pour rester. »

Il a fait valoir que ne pas décourager les gens de tenter la traversée mettra de plus en plus de vies en danger.