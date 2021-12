Crise des migrants : l’UE réduit la protection des demandeurs d’asile | Monde | Nouvelles

Les pays de l’UE peuvent désormais plus facilement expulser les demandeurs d’asile arrivant à leur porte et retenir les migrants pendant 16 semaines, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie pouvant retenir des personnes pendant de longues périodes dans des centres de traitement à la frontière avec la Biélorussie. Les règles actuelles stipulent que la durée maximale de détention est d’un mois, avec trois à six jours autorisés pour enregistrer une demande d’asile dans les États membres – passant à 10 dans des circonstances exceptionnelles.

L’UE a déclaré que ces mesures permettront aux pays d’Europe orientale de gérer la crise causée par les troubles contre le dictateur Alexandre Loukachenko en Biélorussie.

L’UE a déclaré que les mesures d’urgence permettraient à la Pologne, la Lituanie et la Lettonie « de mettre en place des processus rapides et ordonnés pour gérer la situation, dans le plein respect des droits fondamentaux et des obligations internationales ».

Le changement de règle, qui, selon l’UE, sera en vigueur pendant six mois, puis soumis à révision, signifiera que les pays du bloc de l’Est bordant la Biélorussie « seront en mesure d’appliquer des procédures nationales simplifiées et plus rapides, y compris pour le retour des personnes », ouvrant la porte pour une expulsion plus facile.

La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré : « Nous donnons de la flexibilité et un soutien aux États membres pour gérer cette situation d’urgence, sans compromettre les droits de l’homme.

Mme Johansson a ajouté que les mesures étaient « limitées dans le temps et ciblées » pour une situation qui « reste délicate ».

L’UE a justifié son changement de règle en accusant le régime biélorusse d' »une attaque hybride contre l’UE, en particulier la Lituanie, la Pologne et la Lettonie, qui ont subi une nouvelle menace insidieuse sous la forme de l’instrumentalisation de personnes désespérées ».

Bien que diplomatique en parlant de « tentatives de saper l’Union » dans les communiqués de presse de l’UE annonçant les mesures, la vice-présidente chargée de la promotion de notre mode de vie européen, Margaritis Schinas, a été plus catégorique dans des commentaires distincts sur les mesures.

Le Telegraph a rapporté que M. Schinas a commenté : « Si un migrant ne veut pas demander l’asile dans l’un de ces trois pays, il doit faire la demande en Biélorussie.

La déclaration conjointe a ajouté que la Biélorussie avait « l’objectif de déstabiliser les pays voisins et la frontière extérieure de l’Union européenne et de détourner l’attention de ses propres violations croissantes des droits de l’homme ».

La Commission européenne a estimé qu’au moins 18 000 migrants sont entrés dans l’UE depuis la frontière biélorusse.

Les groupes de défense des droits humains ont critiqué les mesures d’urgence comme utilisant des personnes désespérées comme une arme de guerre politique.

Eve Geddie, directrice européenne d’Amnesty International, a déclaré : « Si l’UE peut autoriser une minorité d’États membres à rejeter les règles en raison de la présence de quelques milliers de personnes à sa frontière, elle rejette toute autorité dont elle dispose en matière de droits humains. et la primauté du droit.

Le chef de la Confédération européenne des syndicats, Ludovic Voet, a ajouté : « Suspendre les protections européennes en matière d’asile serait non seulement moralement répréhensible, mais représenterait également une capitulation totale face aux tactiques de chantage utilisées par la Biélorussie et ses alliés.

« L’approche militariste de l’UE face à la crise humanitaire à sa frontière a fait le jeu du régime de Loukachenko et la réécriture des droits fondamentaux sous pression ne ferait qu’encourager davantage les acteurs hostiles à armer la vie des personnes vulnérables pour exercer des pressions sur l’Europe.

Erin McKay d’Oxfam a réagi en déclarant : « Arrêter, détenir et criminaliser des personnes essayant de trouver la sécurité en Europe enfreint le droit d’asile international et européen.

« Soutenir la détention de migrants aux frontières de l’UE fait passer la politique avant la vie des gens. »