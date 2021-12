Crise des migrants : l’UE resserre les rangs pour se joindre à la France pour blâmer le Royaume-Uni pour la traversée de la Manche | Royaume-Uni | Nouvelles

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a déclaré que la Grande-Bretagne devrait être tenue pour responsable des problèmes dans la Manche, accusant le « mauvais » Brexit d’avoir arrêté tout effort éventuel pour travailler en étroite collaboration avec la France. M. Asselborn a déclaré à Deutschlandfunk : « Les gens veulent aller en Grande-Bretagne, mais ne peuvent plus monter dans les camions à l’Eurotunnel. C’est pourquoi ils n’ont que la mer. « C’est un fait que la boussole des gens qui viennent du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie est réglée sur la Grande-Bretagne. »

M. Asselborn a exhorté la Grande-Bretagne à se conformer à un traité conclu avec la France pour surveiller le détroit.

Il a poursuivi en disant à la radio allemande : « Les Français et les Britanniques ont convenu que les Britanniques aideraient les Français avec la protection des frontières et le sauvetage en mer. Cette année, les Britanniques doivent encore payer 62,7 millions d’euros aux Français mais ils ne le font pas.

Il a ensuite déclaré que les Français diraient donc: « Si nous avions cet argent, nous pourrions améliorer la surveillance afin que moins de personnes se retrouvent dans des situations mettant leur vie en danger. »

Le ministre des Affaires étrangères le plus ancien de l’UE a jugé le Brexit co-responsable de la situation désordonnée entre la France et le Royaume-Uni.

Il a déclaré que « le Brexit est mauvais », un commentaire noté par le journal allemand Junge Freiheit comme une référence à l’incapacité de la Grande-Bretagne à « maîtriser » la Manche sans la France et l’UE.

M. Asselborn en a également profité pour défendre l’intégrité française.

Il a dit : « Vous ne pouvez pas blâmer la France ici. Les Français sont impuissants quand une foule de gens comme à Calais ne veut pas d’asile en France.

Les ministres de l’Intérieur français, néerlandais, belge et allemand ont rencontré dimanche des représentants de la Commission européenne à Calais pour discuter de la situation dans la Manche.

Le ministre de l’Intérieur Priti Patel a été initialement invité à la discussion, mais celle-ci a été annulée après que le président français Emmanuel Macron s’est offusqué d’une lettre écrite par Boris Johnson suggérant des idées pour endiguer le problème.

L’une des idées proposées dans la lettre à M. Macron, partagée publiquement sur Twitter, suggérait à la France de reprendre les migrants qui avaient traversé la Manche.

La semaine dernière, 27 migrants s’y sont noyés alors qu’ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni en bateau.

La ronde des ministres avait convenu de surveiller le détroit « de jour comme de nuit » avec un avion de l’agence européenne de protection des frontières Frontex.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin avait exprimé sa volonté de travailler avec « ses amis britanniques ».

La Grande-Bretagne a proposé de fournir des pieds supplémentaires sur le terrain dans le nord de la France, mais Paris a rejeté l’offre pour des raisons de souveraineté.

Lundi matin également, M. Darmanin a appelé le Royaume-Uni à « modifier sa législation » sur les migrations afin de résoudre la crise. Il a vu des centaines de personnes dans de petits bateaux emprunter la dangereuse route maritime de Calais pour atteindre l’Angleterre presque quotidiennement.

M. Darmanin a déclaré que la question des migrations transmanche était « d’abord et avant tout une question anglaise ».

Il a ajouté : « Je ne dois prendre aucune décision pour le peuple britannique, mais nous devons en discuter avec les Anglais. »

Le ministre a critiqué le code du travail britannique dans le processus.

Il pense que les migrants choisissent de prendre une voie risquée « parce qu’il n’y a pas de voie légale pour que les immigrants se rendent au Royaume-Uni… et parce qu’il est possible de travailler sans carte d’identité en Angleterre ».

Il a poursuivi en déclarant: « L’un des moteurs de la politique économique anglaise – pas tout, évidemment – est d’employer des travailleurs illégalement. »

Soutenant le ministre de l’Intérieur, M. Beaune a ajouté : « Si les Britanniques ne reviennent pas à un certain nombre de contrôles, à une réglementation du marché du travail plus humaine et plus conforme, cet attrait restera.

2021 a vu plus de 23 000 migrants traverser illégalement la Manche et entrer en Grande-Bretagne jusqu’à présent cette année, trois fois plus que l’année dernière.

Le Royaume-Uni soutient que la France utilise la crise des migrants pour punir le Royaume-Uni pour le Brexit.

Le président Macron a également été ferme avec la Grande-Bretagne concernant la délivrance de licences de pêche dans les eaux britanniques.

Des sanctions, des tarifs et des contrôles supplémentaires aux frontières ont été mentionnés comme des formes possibles de punition contre la Grande-Bretagne pour les licences de pêche.

La France a également menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey et de la Grande-Bretagne continentale, mais n’a jusqu’à présent augmenté que les prix unitaires à ce stade.