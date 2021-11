Crise des migrants mise à nu : TRIPLER le nombre de traversées vers le Royaume-Uni en 2021 par rapport à 2020 | Royaume-Uni | Nouvelles

Le nombre total de migrants arrivés sur les côtes britanniques par bateau cette année est désormais plus de trois fois plus élevé que ceux qui ont effectué le périlleux voyage en 2020. Le ministère de l’Intérieur a confirmé que 886 autres personnes sont arrivées samedi.

L’annonce porte le nombre total à 25 772, ce qui est légèrement supérieur à la population de la ville côtière de Broadstairs dans le Kent.

Plus tôt ce mois-ci, un nouveau record quotidien a été établi après que 1 185 personnes ont traversé la Manche le seul 10 novembre.

En comparaison, le chiffre n’était que de 8 469 en 2020.

Malgré les inquiétudes suscitées par les traversées de la Manche, la ministre de l’Intérieur favorable au Brexit, Priti Patel, 49 ans, a déclaré à la Chambre des communes qu’il y avait une « crise migratoire mondiale ».

L’Union européenne et les États-Unis ont également été confrontés à des problèmes à leurs frontières.

Le député de Witham a poursuivi en déclarant que le nombre de migrants illégaux quittant la France était « inacceptable » et a répondu au ministre fantôme de l’Intérieur Nick Thomas-Symonds, 41 ans, dans sa question urgente en déclarant que le projet de loi sur la nationalité et les frontières était un « projet à long terme ». solution au problème.

Selon la BBC, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a ajouté : « Le public britannique en a assez de voir des gens mourir dans la Manche tandis que des gangs criminels impitoyables profitent de leur misère et notre nouveau plan d’immigration réparera le système défaillant qui encourage les migrants à faire cela. voyage mortel.

Le chancelier du duché de Lancaster Stephen Barclay, 49 ans, a également été chargé de mener une étude sur les moyens d’empêcher les migrants de traverser la Manche.

Nigel Farage, 57 ans, a depuis menacé de constituer une nouvelle menace à la droite du parti de Boris Johnson en envisageant un retour à la politique de première ligne.

L’ancien chef de l’UKIP et du Brexit Party, qui s’est désisté des conservateurs lors des élections générales de 2019, a déclaré: « La crise des migrants n’a même pas commencé – les chiffres ne feront qu’augmenter de plus en plus. »

M. Farage, qui a manqué de peu d’être élu député de Thanet South par 2 812 voix en 2015, a ajouté : « C’était censé être une ère d’espoir, c’était censé être le Brexit en Grande-Bretagne.

« Il n’y a pas que les migrants, c’est zéro net et les impôts aussi.