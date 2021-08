Crise des migrants : près de 600 personnes traversent la Manche dans un nouveau record quotidien | Royaume-Uni | Nouvelles

Près de 600 personnes ont fait le déplacement jeudi, un nouveau record pour une seule journée. Plus de 11 000 migrants ont effectué le périlleux voyage à travers le détroit du Pas de Calais sur de petits bateaux cette année seulement, selon PA.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, ils ont intercepté ou secouru au moins 592 personnes qui tentaient d’arriver sur les plages du Kent jeudi.

Les autorités françaises ont intercepté au moins 155 personnes le même jour.

Cela a battu le précédent record établi la semaine dernière, le 4 août, lorsque 482 personnes ont traversé le Royaume-Uni.

Jeudi, un groupe de 40 migrants a été secouru par les autorités françaises et belges avec l’aide de deux bateaux de pêche lorsque leur navire a commencé à couler.

Les passagers restants ont été transportés au port de Dunkerque, avec d’autres opérations de sauvetage en cours.

Les événements tragiques qui se sont déroulés jeudi n’ont pas dissuadé les gens de faire le déplacement vendredi. Le ministère de l’Intérieur a signalé que 25 personnes avaient traversé la Manche sur un seul bateau.

Tim Naor Hilton, directeur général de Refugee Action, a déclaré au Guardian : « Le désir implacable du gouvernement de lever le pont-levis sans créer plus de voies vers la sécurité laisse aux réfugiés désespérés peu d’autre choix que de mettre leur vie entre les mains de passeurs.

« Et le projet de loi anti-réfugiés cruel et inapplicable est un pur théâtre politique qui ne cherche pas à améliorer notre système d’asile ou à s’attaquer aux causes profondes des traversées de la Manche.

« Les ministres doivent rejeter ce projet de loi extrême et concevoir à la place un système d’asile efficace et juste qui crée plus de voies vers la sécurité, comme le regroupement familial, et un programme de réinstallation à long terme qui accueille 10 000 réfugiés par an.