Crise des migrants : une augmentation du nombre de tentatives d’entrée en Allemagne laisse la frontière polonaise en danger | Monde | Nouvelles

Le nombre de migrants traversant la Pologne vers l’Allemagne a considérablement augmenté – en raison de l’augmentation de la migration en provenance de Biélorussie. Des dizaines de milliers de personnes originaires d’Irak, de Syrie, du Yémen et d’Iran sont entrées dans l’UE via la Pologne et les États baltes.

En conséquence, l’Union de la police fédérale allemande, qui représente les gardes-frontières du pays, a maintenant exhorté le gouvernement allemand à mettre en place des contrôles temporaires à la frontière polonaise pour endiguer le flux de migrants.

En règle générale, les migrants se rendent à Minsk, où ils passent ensuite clandestinement la frontière polonaise.

Selon les services de sécurité allemands et polonais, la Biélorussie réduit considérablement les frais de 5 000 à 7 000 € que les «agences de voyages» facturent généralement à chaque migrant pour le voyage.

Plus de 4 000 personnes sont entrées en Lituanie, et un nombre similaire est entré en Lettonie.

Les autorités polonaises auraient stoppé plus de 16 000 tentatives de franchissement de la frontière de leur pays depuis août.

Le taux de franchissement a maintenant dépassé plus de 500 par jour au cours des dernières semaines.

Mais les traversées ne sont pas toujours réussies, certains migrants étant piégés dans la zone frontalière.

Cela a conduit à au moins sept décès par épuisement ou hypothermie.

Le chef du syndicat Heiko Teggatz a déclaré que le nombre de personnes voyageant de Pologne vers l’Allemagne avait déjà dépassé les niveaux observés à la frontière autrichienne lors de la phase initiale du mouvement migratoire de masse vers l’Europe en 2013.

M. Teggatz a exhorté les autorités à ne pas autoriser un retour à « l’effondrement des infrastructures de sécurité à la frontière » et à « l’immigration incontrôlée en Allemagne ».

Dans une lettre à Horst Seehofer, ministre de l’Intérieur allemand, obtenue par Bild, M. Teggatz a déclaré que « le nombre de [illegal entries] détecté a augmenté de manière presque explosive pendant des mois. »

Il a averti les autorités de ne pas autoriser un retour à « l’effondrement des infrastructures de sécurité à la frontière » et à « l’immigration incontrôlée en Allemagne ».

Dimanche, Loukachenko a ajouté quatre autres pays – l’Iran, le Pakistan, l’Égypte et la Jordanie – à la liste couverte par le programme d’exemption de visa biélorusse et a déclaré que les migrants pourraient également arriver dans des aéroports régionaux plus petits à l’extérieur de Minsk.

Tadeusz Iwanski, chef du département Ukraine, Biélorussie et Moldavie au Centre d’études orientales OSW, un groupe de réflexion à Varsovie, décrit cela comme « un signal que Loukachenko ne recule pas ».

« Son objectif est de forcer l’Occident à la table et de retirer les sanctions, et les voyages sans visa montrent qu’il est déterminé à faire venir plus de personnes pour maintenir la pression », a-t-il ajouté.