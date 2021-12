NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

D’ABORD SUR FOX : Le représentant Greg Murphy, RN.C., a déclaré que « chaque ville est une ville frontalière » en ce qui concerne la quantité record de fentanyl dangereux entrant aux États-Unis en provenance du Mexique et de la Chine.

Murphy a récemment dirigé un groupe de ses collègues membres du GOP Doctors Caucus en envoyant une lettre au secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Alejandro Mayorkas, l’exhortant à s’attaquer à la crise aggravante de la frontière sud exacerbant le flux illicite de fentanyl en Amérique.

« Cela affecte toutes les communautés, et le fait que cela ait été ouvert le long d’une frontière très poreuse … réitère en outre le fait que chaque ville de ce pays est une ville frontalière, chaque rue une rue frontalière. » Murphy a déclaré à Fox News Digital dans une interview. « Et alors que l’administration Biden continue d’ignorer cela, c’est ce qu’elle fait. Ils espèrent que cela disparaîtra et que les gens n’en parleront pas. … Les médias grand public n’en parlent pas parce que encore une fois, comme d’habitude, ils protègent et le bras démocrate de ce gouvernement. Et c’est une tragédie. «

15 SEPTEMBRE: Le représentant Greg Murphy, RN.C., descend les marches de la Chambre après un vote au Capitole le mardi 15 septembre 2020. (Photo de Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via .)

Le membre du Congrès de Caroline du Nord estime que l’administration actuelle est « très complice de la mort et de la destruction non seulement de la vie mais de la vie d’une génération d’Américains ».

Il a ajouté, cependant, que la question de la montée en flèche des exagérations dans le pays ne « connaît aucune affiliation politique » ou aucune « affiliation géographique ».

GOP HOUSE DOCTORS CAUCUS PRESSE MAYORKAS SUR LE FENTANYL LORS DE L’ÉPIDÉMIE D’OPIOIDDES

« C’est une drogue qui tue sans discernement », a-t-il déclaré. « La toxicomanie elle-même est une maladie qui modifie la chimie du cerveau, et elle la modifie de manière irréparable. … Alors maintenant, nous pouvons être confrontés non seulement à des décès par surdose – ce que nous faisons, c’est créer un problème de santé mentale et de toxicomanie dans une génération qui devra être combattue durement pendant toute la vie de cet individu et toute la vie d’une génération, donc permettre aux circonstances de rendre cela tellement plus facile est tragique. »

Les saisies de drogue de fentanyl à la frontière ont atteint des niveaux record en 2021, selon les données du Service des douanes et de la protection des frontières (CBP), alors que l’administration Biden est confrontée à une crise persistante à la frontière sud.

Le CBP a trouvé 414 colis contenant de la méthamphétamine et du fentanyl. (Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis )

Les autorités frontalières ont saisi plus de 11 000 livres de fentanyl jusqu’à présent au cours de l’exercice 2021, avec moins d’un mois avant la fin, éclipsant les 4 776 livres saisies au cours de l’exercice 2020. Les saisies CBP d’autres drogues, y compris la marijuana, la cocaïne et l’héroïne ont généralement diminué depuis 2018.

OSSOFF ET GRASSLEY BILL POUR LUTTER CONTRE LA CRISE RURALE DES OPIODES PASSE AU SÉNAT

Le président Biden a publié mercredi un décret autorisant des sanctions contre tout étranger impliqué dans le trafic ou la production illicite de drogue, que Murphy a qualifié de « beaucoup d’air chaud » qui n’accomplira « absolument rien ».

« Nous savons où se trouvent ces pays. Cela vient de Chine. Nous savons qu’une grande partie de cela vient maintenant d’Afghanistan. Nous savons que cela vient du Mexique. Le Mexique a en fait commencé à produire certains de ces produits », a expliqué Murphy. est un non-sens absolu, surtout à la lumière du fait qu’il ouvre ses frontières méridionales. »

LES SURDOSES DE FENTANYL DEVIENNENT NO. 1 CAUSE DE DÉCÈS CHEZ LES ADULTES DE 18 À 45 ANS : « UNE URGENCE NATIONALE »

Une analyse récente des données préliminaires des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de l’organisation de sensibilisation aux opioïdes Families Against Fentanyl publiée mercredi montre que le fentanyl est devenu la première cause de décès chez les adultes américains âgés de 18 à 45 ans.

Un homme vivant dans la rue montre ce qu’il dit être le fentanyl, une drogue de synthèse à San Francisco. REUTERS/Shannon Stapleton

Selon l’analyse des données du CDC du groupe, plus de 41 000 adultes américains sont morts d’empoisonnement au fentanyl en 2021, et plus de 37 200 dans la même tranche d’âge sont morts de l’opioïde dangereux en 2020. Comparativement, plus de 21 000 personnes se sont suicidées en 2019 et 2020. Plus de 10 000 adultes entre 18 et 45 ans sont morts du COVID-19 en 2020, et plus de 20 000 sont morts du virus en 2021.

Le CDC estime également qu’environ 100 000 personnes sont décédées d’overdoses générales de drogue en 2021. Les adultes entre 18 et 45 ans représentent environ 65% de ce total, selon le CDC et Families Against Fentanyl.

« Nous devons continuer à en parler parce que l’administration ne l’est pas », a déclaré Murphy. « Et c’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur – pas seulement parce que je suis un professionnel [but] parce que je suis un père, je suis un voisin, je suis un membre d’église qui connaît des familles qui ont été décimées à cause de la perte d’un être cher. Et nous n’allons pas arrêter d’en parler. »