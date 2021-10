Crise des poids lourds : l’Espagne est un cauchemar alors que la ligne de conduite se répercute en Europe Intro : | Monde | Nouvelles

« Personne ne veut être chauffeur de camion », déclare Lazaro Bermejo, un chauffeur aguerri avec 24 ans sur la route. Avec des pénuries de conducteurs signalées en Europe et au Royaume-Uni, les chiffres suggèrent que la situation est pire.

En Europe, environ 400 000 conducteurs seront nécessaires dans les prochaines années.

En Espagne, quelque 15 000 chauffeurs sont nécessaires, tandis qu’en Allemagne, ce chiffre s’élève à environ 65 000.

Le Royaume-Uni manquerait d’environ 76 000 chauffeurs pour répondre à ses besoins logistiques.

Les conducteurs attribuent les pénuries aux conditions de travail désastreuses, aux zones de service inhospitalières, à plusieurs jours loin de chez eux, à la solitude et à la routine mondaine de kilomètres après kilomètre de tarmac gris et monotone.

« Le pire, c’est que vous êtes toujours loin de chez vous », a déclaré M. Bermejo.

Il a ajouté : « Je n’ai pas vu mes filles grandir. Je n’étais jamais à leurs anniversaires. Vous êtes marié, mais c’est comme si vous ne l’étiez pas… le pire, c’est aussi la solitude.

Parlant de la façon dont il essaie de trouver de la compagnie sur les routes, M. Bermejo a déclaré: « Vous regardez autour de vous pour voir si vous avez de la chance et trouvez un autre Espagnol et vous vous blottissez contre lui. La solitude. Vous regardez en arrière et vous vous dites « qu’avez-vous apprécié de la vie, de votre famille, d’être toujours là ».

Ces raisons expliquent pourquoi les jeunes se détournent de la carrière.

Un rapport du secrétaire général adjoint de la Confédération générale des transports de marchandises (CGTM) impute le manque de chauffeurs au manque d’attractivité de la profession.

Une autre raison du manque d’intérêt des jeunes générations pour rejoindre le travail est le manque d’aventure.

Parcourir le monde, voir de nouveaux sites étaient auparavant réservés à certaines carrières, mais maintenant, soutient Juan Jose Gil, secrétaire général de la Fédération nationale des associations espagnoles de transport (Fenadismer) : « Maintenant, les jeunes peuvent le faire différemment. avec des vols pas chers. Il faut trouver d’autres incitations pour redonner de l’attractivité à la profession.

Ulse Diaz a déclaré : « Les chauffeurs routiers internationaux peuvent gagner environ 3,00 euros. Ceux qui livrent avec des camionnettes peuvent gagner 1 500 ou moins, mais ils le préfèrent. De plus, le traitement des conducteurs longue distance n’est pas bon. Il y a de l’insécurité dans les zones de service, ce qui pousse de nombreuses femmes au chômage, et dans de nombreux cas, les chauffeurs sont obligés de décharger eux-mêmes la marchandise après 9 heures de conduite.

Parlant de sécurité sur les routes, M. Bermejo dit qu’il n’a jamais été victime d’un crime mais en connaît certains qui l’ont fait.

Il a expliqué : « C’est un spray d’autodéfense. Quand vous dormez, dans la cabine, ils vous aspergent à travers une fenêtre ouverte et la personne à l’intérieur est abasourdie. Puis ils crochetent la serrure et entrent. Mon compagnon les a vus entrer, mais il dormait, ils ont volé son téléphone portable, ses cartes, son ordinateur… tout. Et il ne pouvait rien y faire.

Les salaires moyens sont également très différents à travers l’Europe. En France, un conducteur de poids lourd peut espérer gagner jusqu’à 50 000 euros par an, et en Espagne, seulement 36 000.

Certaines entreprises britanniques offrent jusqu’à 72 000 £ par an aux nouveaux conducteurs de poids lourds. Pendant la pénurie de carburant, la Grande-Bretagne a tenté de faire venir 5 000 conducteurs d’Europe avec des visas d’urgence.

Cependant, la tactique a échoué avec très peu d’intérêt, ce qui a amené l’armée à intervenir pour livrer du carburant à travers les parvis en Grande-Bretagne.

M. Bermejo est raisonnablement satisfait de son salaire, déclarant que c’est pourquoi il a rejoint le poste il y a 24 ans.

Il conclut : « Pour moi qui ne voulais pas étudier, c’était soit aller au verger cueillir des citrons et gagner 1 000 euros, soit monter dans le camion et gagner plus. Au début, je pensais le faire pendant quelques années et puis abandonner… mais vous voyez… »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega