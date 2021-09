Crise des prix du gaz : Kwarteng tient des pourparlers urgents au milieu des craintes d’une flambée des factures énergétiques au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

in

La hausse a été attribuée aux faibles niveaux de stockage de gaz, à la diminution des approvisionnements en provenance de Russie, à la demande en provenance d’Asie, à la faible production d’énergies renouvelables et aux pannes de maintenance nucléaire. En conséquence, l’approvisionnement de l’agriculture et de l’industrie alimentaire est perturbé, les chefs avertissant les consommateurs qu’il pourrait bientôt y avoir une pénurie de poulet et de porc britanniques dans les rayons des magasins.

Kwasi Kwarteng rencontre des dirigeants de National Grid, Centrica, EDF et le régulateur Ofgem pour discuter de la question et a déclaré qu’il était convaincu qu’il y avait suffisamment de capacité pour plus que répondre à la demande.

M. Kwarteng a déclaré : « La sécurité énergétique est une priorité absolue.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec Ofgem et les opérateurs gaziers pour surveiller l’offre et la demande.”

La question est d’autant plus importante que les détaillants et les fabricants de produits alimentaires commencent normalement à se préparer pour Noël, leur période la plus chargée de l’année, en septembre.

« Les ministres doivent reconnaître la gravité de la crise du coût de la vie à laquelle les familles sont actuellement confrontées en raison de la hausse des prix de l’énergie et de leur augmentation injuste des taxes et annuler la réduction du crédit universel. »

Mais Dermot Nolan, un ancien chef du régulateur Ofgem, a averti que la Grande-Bretagne devrait faire face à des prix de l’énergie élevés pour le reste de l’année.

Nolan a déclaré qu’il n’était pas clair ce que le gouvernement pourrait faire pour affecter les taux du marché – ce qui signifie qu’ils resteront un point focal dans la perspective de la conférence sur le climat COP26 en Écosse en novembre, où les gouvernements chercheront à s’entendre sur de nouvelles règles pour supprimer les émissions .

Pendant ce temps, le propriétaire du plus grand fournisseur de volaille du Royaume-Uni a admis que les dîners de Noël pourraient être “annulés” en raison de la pénurie de dioxyde de carbone (CO2).

La forte hausse des prix a entraîné la fermeture de deux grandes usines d’engrais à Teesside et dans le Cheshire – qui produisent du CO2 en tant que sous-produit -, ce qui a réduit l’approvisionnement de l’industrie alimentaire.

Ranjit Singh Boparan, propriétaire de Bernard Matthews et de 2 Sisters Food Group, affirme que cela, combiné à une pénurie de travailleurs, affectera l’approvisionnement en dindes pour Noël.

Le CO2 est essentiel à l’abattage sans cruauté du bétail, prolonge la durée de conservation des produits et est vital pour refroidir les systèmes à des fins de réfrigération, ont déclaré les leaders de l’industrie.

Ian Wright, directeur général de la UK Food and Drink Federation, a ajouté que le gouvernement devait faire une “intervention” sur les prix du gaz.

Un porte-parole de l’Ofgem a déclaré : « Actuellement, les prix de gros du gaz sont à un niveau record, en raison de facteurs d’offre et de demande internationaux.

“Cela exerce sans aucun doute une pression sur les entreprises – dont quatre ont quitté le marché au cours des dernières semaines.

« L’Ofgem ne peut pas dire si d’autres fournisseurs échoueront, mais nous avons mis en place des systèmes et des processus pour garantir que les besoins des clients sont toujours satisfaits. »