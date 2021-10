Crise des prix du gaz SONDAGE : Craignez-vous que votre fournisseur d’énergie fasse faillite ? VOTEZ ICI | Royaume-Uni | Nouvelles

Depuis que les prix du gaz ont grimpé en flèche en janvier, la semaine dernière seulement, les prix du gaz ont augmenté de 33%, selon les données de National Grid. En conséquence, les petits fournisseurs d’énergie ont dû fermer leurs portes et transférer leurs clients à de plus grandes entreprises comme British Gas et EDF Energy via le système de fournisseur de dernier recours (SOLR).

Les dernières victimes sont le fournisseur d’énergie 100 % renouvelable Pure Planet et Colorado Energy, qui comptait au total 250 000 clients.

Le système SOLR garantit qu’aucune interruption ne s’est produite dans l’approvisionnement en gaz des 1,7 million de foyers qui ont été transférés à une plus grande entreprise.

Cependant, les clients contraints de commencer un nouveau tarif avec une nouvelle entreprise ne peuvent plus souscrire à un tarif bas, car les prix du gaz montent en flèche.

Le plafond annuel des prix devrait passer de 1 138 £ à 1 277 £ ce mois-ci pour un ménage typique, ce chiffre a été calculé en examinant l’inflation au cours des six derniers mois, mais les prix du gaz quotidiens montent en flèche.

British Gas et EDF Energy font partie des fournisseurs qui appliqueront le tarif le plus élevé.

La fermeture de petites entreprises énergétiques signifie des centaines de pertes d’emplois et des géants de l’énergie comme British Gas monopoliseront l’industrie, augmentant leur clientèle de centaines de milliers.

Cependant, certaines grandes entreprises refusent d’accepter d’autres clients en raison d’une offre insuffisante et d’une demande écrasante, car de plus en plus de clients leur sont transférés.

Selon Sky News, le chancelier Rishi Sunak a semblé exclure d’aider les petites entreprises énergétiques face à la hausse des prix du gaz.

Alors que M. Sunak a déclaré que le gouvernement faisait tout son possible pour résoudre les problèmes d’approvisionnement, il a également souligné que le gouvernement « ne peut pas résoudre tous les problèmes » et qu’il croit en une « économie de marché ».

Alors que l’hiver approche à grands pas et que la demande d’énergie augmente, on s’attend à ce que de plus en plus de sociétés énergétiques fassent faillite et que les factures augmentent de façon exponentielle au cours de la prochaine année.

Neil Lawrence, directeur de la vente au détail chez le régulateur Ofgem, a déclaré : « La priorité numéro un d’Ofgem est de protéger les clients. Nous savons qu’il s’agit d’une période préoccupante pour de nombreuses personnes et que l’annonce de la faillite d’un fournisseur peut être troublante.

« Je veux rassurer les clients concernés qu’ils n’ont pas à s’inquiéter : grâce à notre filet de sécurité, nous veillerons à ce que votre approvisionnement en énergie se poursuive. »

Il a ajouté : « Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons choisi un nouveau fournisseur, qui prendra ensuite contact avec votre tarif.

« Tout client soucieux de payer sa facture d’énergie doit contacter son fournisseur pour accéder à la gamme d’assistance disponible. »

Malgré la garantie d’Ofgem que l’approvisionnement en carburant des ménages ne sera pas affecté, ils ne peuvent pas garantir que les poches des Britanniques ne le seront pas.

