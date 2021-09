crise des réfugiés afghans se déroulera sur des « années et des décennies », avertissent les experts | Monde | Nouvelles

in

Les gouvernements européens se préparent à une augmentation du nombre de migrants en provenance du pays en guerre dans les mois à venir. Alors que l’Allemagne et la France font face à des élections à venir, les deux pays seraient réticents à accueillir un grand nombre de réfugiés.

D’autres pays européens, dont l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne, sont également opposés à l’idée d’accueillir de nombreux migrants du pays contrôlé par les talibans.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé les pays européens à aider à supporter le nombre de réfugiés demandeurs d’asile dans son pays.

Fin août, le président Erdogan a déclaré qu’il ne laisserait pas la Turquie devenir « l’entrepôt de réfugiés » de l’Europe.

S’adressant à Express.co.uk, un professeur de sciences politiques et titulaire d’une chaire royale d’études sur le Moyen-Orient a déclaré que l’Europe et le Royaume-Uni devraient s’attendre à une pression « intensive » pour accueillir et fournir une aide humanitaire aux Afghans.

Au moment de la rédaction, plus de 558 000 Afghans ont été déplacés à l’intérieur du pays et un chiffre du pire des cas estime que 515 000 Afghans pourraient être contraints de quitter le pays d’ici la fin de l’année, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Camille Le Coz, analyste politique principale au Migration Policy Institute Europe, a déclaré que le nombre réel pourrait être encore plus élevé.

« Cette estimation pourrait se révéler fausse si le nouveau régime ne respecte pas ses engagements initiaux de respecter les droits humains et d’accepter le principe d’une société inclusive », a-t-elle déclaré à Express.co.uk.

« De la formation d’un gouvernement taliban entièrement masculin aux informations faisant état de violations des droits humains, il est possible que la situation évolue rapidement et que davantage de personnes aient à chercher refuge à l’extérieur du pays.

Les pays de l’UE veillent à ne pas voir se répéter la crise des migrants de 2015 lorsque près d’un million de Syriens, d’Irakiens et d’Afghans ont fui vers l’Europe en passant la Grèce depuis la Turquie.

La Grèce a pris position contre l’accueil d’une vague d’Afghans dans son pays, a déclaré le Premier ministre grec la semaine dernière.

“Je le répète : nous ne pouvons pas avoir des pays européens qui pensent que la Grèce doit résoudre ce problème seule, et que cela ne les concerne pas du tout car ils peuvent garder leurs frontières hermétiquement et hermétiquement fermées”, a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis dans un communiqué. conférence de presse.

“Nous avons l’infrastructure au cas où nous serions confrontés à une nouvelle vague (en provenance d’Afghanistan).”

Mme Le Coz a ajouté que la crise durera “de nombreuses années”.

“Il est probable que les réfugiés afghans resteront en exil pendant de nombreuses années, et que la plupart des réfugiés resteront dans le voisinage immédiat de l’Afghanistan – comme ils l’ont toujours fait – en Iran et au Pakistan”, a-t-elle déclaré.

« L’Iran et le Pakistan ont accueilli des millions de réfugiés afghans au cours des 40 dernières années : 2,2 millions de réfugiés enregistrés dans les deux pays, en plus de plusieurs millions de réfugiés non enregistrés.