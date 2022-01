crise des semi-conducteurs oblige Canon à contourner les systèmes anti-piratage sur ses propres imprimantes | La technologie

Le manque de puces pousse les industries à se réinventer. De la technologie à l’automobile. Maintenant, il y a une nouvelle victime et ce n’est autre que les imprimantes, dans ce cas nous parlons de Canon.

Comme vous le savez bien, il y a une crise brutale des semi-conducteurs qui affecte le monde entier. Et cela s’étend non seulement aux semi-conducteurs mais aussi aux puces (au plus haut niveau nous parlons de processeurs).

Pour cette raison, lorsque nous allons acheter une voiture, il n’y en a pas et si nous la commandons cela prend 10 mois. Pour cette raison, il n’y a aucun moyen d’acheter une PlayStation 5. Et, pour cette raison, les cartouches d’imprimante de Canon ne contiennent plus de puces.

Pour qui se demande, oui, les cartouches portent des puces. La réponse est simple : La raison en est que la puce indique à l’imprimante combien d’encre il reste dans cette cartouche et donc quand elle doit être remplacée.

En plus de cette raison pratique, les entreprises utilisent la puce pour s’assurer que la cartouche installée dans leur imprimante est une cartouche officielle et non une marque compatible. Parce que vous l’avez peut-être oublié, mais le monde des imprimantes est vraiment unique et cher.

Le fait est que, puisqu’il n’y a pas de puces, Chez Canon, ils ont eu à dire entre arrêter de vendre des cartouches d’encre ou retirer la puce et pouvoir continuer à vendre normalement, car les utilisateurs doivent toujours imprimer des éléments, que les cartouches contiennent ou non des semi-conducteurs.

De l’entreprise, ils soulignent qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et qu’ils commenceront à commercialiser ces nouvelles cartouches d’encre en février prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

De plus, ils garantissent que ni la capacité d’impression ni la qualité d’impression ne seront affectées, mais que certaines fonctionnalités ne seront pas opérationnelles, comme la connaissance du niveau d’encre des cartouches. Il faut s’adapter aux temps nouveaux.