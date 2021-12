Crise des Trail Blazers de Portland, critique de Chauncey Billups

Le dilemme existant dans Portland Trail Blazers est clair et peut marquer l’avenir de la franchise et Les factures de Chauncey en tant qu’entraîneur ; ou lâcher prise, abandonner la saison et chercher une reconstruction qui impliquerait le départ de Damian Lillard ou de CJ McCollum, ou essayer de rivaliser malgré l’adversité pour maintenir l’esprit guerrier forgé au fil des ans et convaincre leurs stars de rester, ainsi que de construire un écosystème attractif pour les signatures potentielles. L’entraîneur est clair sur ce qu’il lui reste et cela ressort clairement de ses propos sur ESPN, où il donne un sévère réveil à ses joueurs après une défaite rougissante contre les Spurs qui les place avec un bilan négatif.

Les sensations ne sont pas bonnes du tout et c’est comme si le projet promu par Terry Stots depuis des années était déjà condamné à décliner, son coach étant le premier à tomber. L’arrivée de Billups n’a pas donné de l’air frais à un groupe de joueurs en manque d’automatisation, de solvabilité défensive et qui vont faire des saccades, sans que Lillard ait cette illusion et cette voracité des années précédentes. « Nous n’avons pas assez de fierté pour défendre comme nous le devrions. Je veux que nous concourions tous les soirs et que nous jouions dur et, pour l’instant, cela n’arrive pas. Cela m’inquiète énormément car même dans les matchs que nous avons gagnés, je n’ai pas vu ce feu compétitif dans l’équipe. Aujourd’hui, ce n’est pas qu’une défaite de plus. «

Billups doit trouver des solutions pour motiver ses hommes

En ces termes énergiques, le technicien de Portland Trail Blazers, qui cherche à toucher la fierté de joueurs comme Covington, Powell, Nurkic, Snell ou McCollum. Il n’y a aucune excuse pour l’absence de Lillard car, même lorsque le talentueux meneur de jeu jouait, l’apathie était la meilleure façon de décrire l’équipe. Il y a des chances pour qu’une franchise se batte jusqu’au bout pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais ce n’est peut-être pas l’expérience de rêve pour un entraîneur débutant, qui doit faire face au déséquilibre émotionnel complexe que l’on peut voir chez les joueurs. Les factures de Chauncey Vous devez trouver un moyen de motiver vos employés et de les amener à rivaliser.