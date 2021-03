Crise du canal de Suez: les acheteurs britanniques font face à des hausses de prix sur les voitures et les vêtements alors que le navire est toujours bloqué | UK | Nouvelles

No10 a déclaré que l’incident pourrait retarder les exportations vers le Royaume-Uni et les analystes ont averti que les acheteurs pourraient s’attendre à payer l’augmentation des coûts imposés aux entreprises. Jeudi, les responsables de la route maritime très fréquentée ont arrêté tous les navires d’entrer dans un revers majeur pour le commerce mondial.

L’Ever Given, de 400 mètres de long, l’un des plus grands porte-conteneurs du monde, a été logé en diagonale dans le canal comme une «baleine échouée» pendant deux jours et transportant de grandes quantités de marchandises, notamment du pétrole, des carburants raffinés et des articles ménagers.

Les consommateurs britanniques devraient être directement touchés par le blocage, car les données commerciales montrent que les exportations d’Asie destinées à la Grande-Bretagne seront probablement touchées.

Les meubles, les vêtements, les chaussures et les articles pour la maison pourraient faire partie des articles portant des étiquettes de prix plus élevés lorsqu’ils finiront par atteindre les rayons des magasins britanniques.

Les pays asiatiques représentent sept des 10 principaux exportateurs de produits électriques vers la Grande-Bretagne.

Les Britanniques qui envisagent d’éclabousser un nouveau moteur pourraient être affectés, selon Douglas McWilliams, vice-président du Center for Economics and Business Research.

Il a déclaré au MailOnline qu’un blocage à long terme du canal de Suez est susceptible de provoquer une pénurie sur le marché des puces informatiques.

Cela pourrait entraîner des hausses de prix dans les produits qui utilisent beaucoup de puces, y compris les voitures.

Les conducteurs pourraient voir 70 £ supplémentaires ajoutés à leur facture lors de l’achat d’une nouvelle voiture.

Après 12 mois dévastateurs, les magasins du Royaume-Uni seront désireux de récupérer leurs pertes massives lorsque les achats commenceront à revenir à la normale.

Jeudi, des dragues ont travaillé pour enlever des milliers de tonnes de sable autour de la proue du navire.

L’Autorité du canal de Suez (SCA) a déclaré plus tôt que neuf remorqueurs travaillaient pour déplacer le navire, ce qui est presque aussi long que l’Empire State Building est haut.

Le navire s’est coincé dans le tronçon sud à voie unique du canal mardi matin au milieu de vents violents et d’une tempête de poussière.

Peter Berdowski, PDG de la société néerlandaise Boskalis, l’une des deux équipes de sauvetage essayant de libérer le navire, faisait partie des analystes pour mettre en garde contre de longs retards potentiels de trafic.

Il a déclaré à l’émission de télévision néerlandaise Nieuwsuur: « Nous ne pouvons pas exclure que cela pourrait prendre des semaines, selon la situation. »

Jusqu’à présent, plus de 200 grands porte-conteneurs, pétroliers transportant du pétrole et du gaz et des vraquiers transportant du grain ont reculé à chaque extrémité du canal, selon les données de suivi, créant l’un des pires embouteillages de navigation depuis des années.

L’arriéré devrait augmenter considérablement vendredi alors que d’autres navires rejoindront l’embouteillage.

Le Berdowski a déclaré: « C’est comme une énorme baleine échouée. C’est un poids énorme sur le sable.

« Nous pourrions avoir à travailler avec une combinaison de réduction du poids en enlevant les conteneurs, le pétrole et l’eau du navire, les remorqueurs et le dragage du sable. »