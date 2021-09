Crise du canal de Suez : une route cruciale est à nouveau suspendue alors qu’un navire échoué provoque le chaos | Monde | Nouvelles

in

Jeudi, l’Autorité du canal de Suez (SCA) a déclaré qu’un porte-conteneurs s’était échoué à la barre des 54 km dans le chenal maritime. En conséquence, quatre navires venant de Port-Saïd en direction de Suez avaient été bloqués.

Des rapports locaux ont indiqué que la SCA a été forcée de suspendre la navigation pendant que les travaux pour libérer le navire étaient en cours.

Cela survient des mois après que le porte-conteneurs Ever Given ait bloqué le canal de Suez pendant près d’une semaine après s’être échoué dans le canal étroit.

Le 23 mars 2021, le navire s’est échoué en diagonale après avoir perdu la capacité de se diriger au milieu de vents violents et d’une tempête de poussière selon le SCA.

Dans une déclaration distincte, Evergreen Marine a déclaré qu’on lui avait dit que le navire “était soupçonné d’avoir été heurté par un vent fort et soudain, faisant dévier la coque de [the] cours d’eau et heurter accidentellement le fond”.

Le navire a été libéré le 29 mars et a ensuite été mis en fourrière par le gouvernement égyptien pour avoir refusé de payer 916 millions de dollars de frais.

