Crise du carburant au Royaume-Uni : les lois sur la concurrence sont suspendues alors que les stations-service à travers la Grande-Bretagne s’assèchent | Royaume-Uni | Nouvelles

La Grande-Bretagne suspend temporairement les lois sur la concurrence pour l’industrie des carburants. C’est ainsi que les fournisseurs de carburant peuvent partager des informations et cibler les stations-service à sec au Royaume-Uni en raison de la pénurie de conducteurs. Le secrétaire britannique aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a tenu une réunion avec des dirigeants de l’industrie du carburant dans le but de trouver une solution aux pressions de la chaîne d’approvisionnement.

Dans un communiqué, M. Kwarteng a déclaré: “Nous avons mis en place des plans d’urgence de longue date pour travailler avec l’industrie afin que les approvisionnements en carburant puissent être maintenus et que les livraisons puissent toujours être effectuées en cas de perturbation grave.

« Bien qu’il y ait toujours eu et qu’il y ait toujours eu beaucoup de carburant dans les raffineries et les terminaux, nous sommes conscients qu’il y a eu des problèmes avec les chaînes d’approvisionnement. C’est pourquoi nous adopterons le protocole pétrolier en aval pour garantir que l’industrie peut partager des informations vitales et travailler ensemble plus efficacement pour s’assurer que les perturbations sont minimisées.

“Nous remercions les chauffeurs de poids lourds et tout le personnel du parvis pour leur travail acharné pendant cette période.”

Plus à venir…