Crise du carburant : les conducteurs abandonnent leurs voitures et emballent des trains et des tubes

L’utilisation de la voiture est tombée à son plus bas depuis juillet alors que la Grande-Bretagne est aux prises avec la crise du carburant, révèlent les chiffres officiels.

Le trafic de véhicules était à 91% des niveaux d’avant la pandémie lundi, contre 97% la semaine précédente, a déclaré le ministère des Transports.

Et il s’ensuit que l’utilisation du train a explosé – suggérant qu’un nombre croissant de navetteurs se sont tournés vers les transports en commun pour vaincre le chaos dans les stations-service.

Plus tôt cette semaine, Metro a rapporté que le nombre de passagers du métro avait bondi de 7% lundi – un record post-pandémique.

Le nombre de voyages en train aérien dans la capitale a augmenté de six pour cent le même jour, et les trajets en bus ont augmenté de deux pour cent. Les chiffres du DfT ont également montré que l’utilisation de la voiture était tombée à 104% des niveaux d’avant la pandémie dimanche, contre 109% une semaine plus tôt.

L’augmentation des voyages en train intervient alors que le carburant pourrait atteindre des prix record même si la crise prend fin, alors que la demande mondiale de pétrole augmente.

Les coûts pourraient atteindre jusqu’à 143 pence par litre pour l’essence et 145 pence pour le diesel dans les prochaines semaines, a déclaré le RAC.

Une longue file de voitures attend du carburant dans une station-service à Ashford, Kent (Photo: PA)

Des véhicules font la queue pour obtenir du carburant dans une station-service de l’ouest de Londres (Photo: PA)

Le retour des travailleurs dans les bureaux a également suscité un intérêt croissant pour les maisons à vendre à proximité des gares de banlieue, selon le site Web immobilier Rightmove.

Les recherches de maisons et d’appartements à moins d’une heure en train depuis des villes comme Londres, Manchester et Birmingham ont augmenté « de manière significative » entre juin et août.

Le pic le plus important a été pour les maisons de Chelmsford, Essex, où les recherches ont augmenté de 107%.

Tim Bannister, de Rightmove, a déclaré: “De plus en plus de personnes commencent à retourner au bureau au moins quelques jours par semaine et les itinéraires rapides vers les grandes villes remontent à nouveau dans la liste des priorités.”

