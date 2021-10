in

Ils ont décrit comment les pénuries de carburant ont eu un impact négatif sur la capacité des premiers intervenants à faire leur travail. Le chauffeur d’ambulance, qui a demandé à garder l’anonymat, a déclaré à Express.co.uk : « C’est comme si nous, en tant que service d’ambulance, nous avons tous été durement touchés par Covid.

«Nous étions tellement occupés à aller voir des patients qui étaient vraiment malades tout le temps, et à terminer des quarts de travail de 15 heures, puis à nous rendre dans les magasins et à ne rien pouvoir obtenir parce que tout avait été pris par des personnes qui stockaient inutilement des produits alimentaires. “

Il a ensuite dressé un tableau du genre d’atmosphère qui a accueilli certains secouristes qui ont rempli leurs réservoirs.

“C’était un environnement très tendu”, a-t-il déclaré.

“C’est drôle qu’il y a seulement quelques mois, nous avons mis fin à la tendance sociétale consistant à applaudir les soignants tous les jeudis après-midi, puis je me retrouve dans une station-service à recevoir des regards vraiment durs et un comportement agressif de la part des gens.”

LIRE LA SUITE: Le Brexit a libéré la Grande-Bretagne de la main-d’œuvre étrangère bon marché, selon le Trésor

L’ambulancier a décrit d’autres difficultés à conduire une ambulance pendant la pénurie de carburant.

Il a déclaré: «La semaine dernière, j’étais en poste, jeudi, dans le Berkshire, un poste de 12 heures.

« Habituellement, lors d’une équipe d’ambulance, nous répondons à entre cinq et six appels.

« Ce jour-là, mon coéquipier et moi-même avons occupé onze emplois. C’était un quart de travail extrêmement chargé.

“Nous sommes tous absolument épuisés. Nous sommes absolument épuisés au-delà de toute croyance.

“Nous sommes sur le point de tenir le coup, mais avoir la pression supplémentaire de terminer un quart de travail de 12 heures et de devoir faire la queue pendant plus d’une heure pour obtenir du carburant aux heures de pointe n’est tout simplement pas ce dont nous avons besoin.”