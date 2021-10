Crise du charbon: le Centre met la responsabilité sur les États en raison des inquiétudes concernant les pannes de courant, dit qu’il n’y a pas lieu de paniquer

Outre Delhi, plusieurs États, dont le Gujarat, le Pendjab, le Rajasthan, l’Odisha et le Tamil Nadu, ont fait part de leurs inquiétudes concernant les pannes d’électricité.

Au milieu des inquiétudes suscitées par les pannes de courant dues à l’approvisionnement insuffisant en charbon soulevées par plusieurs États, le ministère du Charbon a affirmé mardi que les États eux-mêmes lui avaient demandé de ne pas envoyer de fournitures lorsque le Centre leur a demandé d’augmenter les stocks en juin de cette année.

« En ce qui concerne les États, cette année jusqu’en juin, nous leur avons demandé d’augmenter les stocks, certains d’entre eux ont poursuivi en disant » s’il vous plaît, faites une faveur, n’envoyez pas de charbon maintenant « », a déclaré le ministre du Charbon Pralhad Joshi.

« Nous avons continué notre approvisionnement, même continué dans le passé malgré les cotisations. Nous leur demandons (aux États) d’augmenter les stocks… Il n’y aura pas de pénurie de charbon », a-t-il ajouté.

Ces remarques sont intervenues après que Joshi et le ministre de l’Énergie RK Singh ont rencontré le Premier ministre Narendra Modi. Joshi a assuré que le gouvernement était en train de reconstituer le stock de charbon et a demandé aux gens de ne pas paniquer.

« Il y avait une pénurie de charbon due aux prix internationaux et aux fortes pluies. C’est pourquoi les centrales à charbon importées ont été fermées pendant environ 20 jours. Mais maintenant, la pluie a cessé. Nous avons fourni du charbon et nous sommes en train de reconstituer le stock. Les stocks de charbon ont donc augmenté. Il n’y a aucune raison de paniquer », a-t-il déclaré.

Lundi, Singh et Joshi ont rencontré le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, lors d’une réunion de haut niveau avec des responsables de la National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) au bureau du ministère de l’Intérieur (MHA) à Delhi pour discuter de la question du charbon.

Réagissant aux remarques de Joshi, le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a déclaré qu’il était de la responsabilité du Centre d’aider les États. « Il est de la responsabilité du gouvernement central d’aider les États. C’est bien connu qu’il y a une pénurie de charbon, et les États sont troublés », a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Maharashtra a déclaré qu’il essayait de fournir de l’électricité malgré un approvisionnement insuffisant en charbon. « Malgré la crise du charbon, nous avons essayé de fournir de l’électricité à nos concitoyens. Même après la pénurie de charbon dans l’État, seules 4 des 27 unités de production d’électricité sont actuellement fermées », a déclaré le ministre de l’Énergie du Maharashtra, Nitin Raut.

Les remarques de Joshi interviennent après que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré que la situation énergétique était « très critique » dans tout le pays. Il a mis en garde contre une crise d’électricité à Delhi en raison d’une pénurie de charbon, qui a déjà déclenché des coupures d’électricité dans certains des États de l’est et du nord du pays.

Contredisant son affirmation, le Centre avait affirmé que la NTPC disposait d’un approvisionnement en charbon suffisant pour répondre à tout besoin en électricité à Delhi, et a ajouté que les discoms peuvent programmer l’alimentation de sa centrale électrique de Dadri.

Pendant ce temps, le gouvernement a demandé à la société d’État Coal India Ltd (CIL) d’augmenter l’approvisionnement en charbon des producteurs d’électricité à 1,55 à 1,6 million de tonnes (MT) par jour autour de la période Durga Puja, et de l’augmenter à 1,7 MT par jour. après le 20 octobre.

