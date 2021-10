Crise du charbon : les gencos privés demandent au gouvernement un mécanisme de pénalité pour pénurie de carburant

L’amélioration de l’approvisionnement en charbon ces derniers jours, complétée par une demande d’électricité plus faible avec des températures en baisse, a permis d’éviter une grave situation de pénurie d’approvisionnement en électricité.

Les producteurs d’électricité indépendants (IPP) ont demandé au gouvernement de mettre en place « un mécanisme de pénalité équitable » pour toutes les parties prenantes – à savoir les centrales électriques, les compagnies charbonnières et les chemins de fer – afin de garantir que les risques d’approvisionnement en charbon soient équilibrés de manière égale entre toutes les parties. Actuellement, les IPP doivent effectuer des paiements complets pour le charbon à l’avance, alors qu’il n’y a pas de pénalité pour les sociétés charbonnières, y compris Coal India (CIL) et les chemins de fer, si la quantité et la qualité de charbon souhaitées n’atteignent pas les producteurs privés à temps.

Les Gencos appartenant aux gouvernements central et étatique, cependant, ne sont pas tenus d’effectuer les paiements aux fournisseurs de charbon à l’avance. Dans la perspective de la crise actuelle du charbon, de nombreux États recevaient un approvisionnement en charbon inférieur en raison de leurs cotisations impayées à la CIL. Le gouvernement a récemment déclaré que le Maharashtra, le Rajasthan, le Tamil Nadu, l’Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh ont des problèmes hérités de cotisations élevées aux sociétés charbonnières.

Des sources ont déclaré qu’une délégation de l’Association des producteurs d’électricité (APP) a récemment rencontré le ministre de l’électricité de l’Union, RK Singh, où les membres de l’industrie ont demandé au ministre d’introduire un «accord tripartite d’approvisionnement en carburant» à signer entre les producteurs, les compagnies de charbon et les chemins de fer. « Cela garantirait une délimitation claire des responsabilités pour l’approvisionnement en charbon des centrales électriques privées et une répartition équilibrée des risques », a déclaré à FE un haut responsable de l’APP. Singh aurait demandé à APP d’envoyer un mémorandum afin que le ministère de l’Énergie de l’Union puisse écrire aux États et aux autres parties prenantes concernant la question.

L’amélioration de l’approvisionnement en charbon ces derniers jours, complétée par une demande d’électricité plus faible avec des températures en baisse, a permis d’éviter une grave situation de pénurie d’approvisionnement en électricité. Les analystes estiment cependant qu’une demande d’électricité supérieure à la moyenne et une dépendance excessive aux centrales électriques au charbon empêcheront les centrales électriques de maintenir des niveaux confortables de stocks de combustible dans un proche avenir. Les températures commencent à monter en flèche au cours de la période mars-mai, « par conséquent, une accumulation des stocks de charbon avant la fin février est cruciale », ont récemment déclaré des analystes de Crisil Research.

