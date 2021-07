Crise du Congrès: Amarinder Singh ne rencontrera pas Navjot Singh Sidhu à moins qu’il ne s’excuse pour des remarques désobligeantes, selon le bureau de CM

in

Alors que Sidhu rencontrait les chefs de parti lundi, le Capt Singh a rencontré une douzaine de ministres lors d’une réunion séparée.

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, ne rencontrera pas le nouveau président du Congrès de l’État, Navjot Singh Sidhu, jusqu’à ce que ce dernier présente des excuses publiques pour les attaques personnellement désobligeantes sur les réseaux sociaux dirigées contre lui, a déclaré le bureau du CM. La clarification est intervenue après que des rapports aient suggéré que Sidhu avait demandé du temps pour rencontrer le ministre en chef, faisant allusion à une tentative de concilier les différences. Mettant fin à toutes ces spéculations, le bureau du CM a déclaré que Sidhu n’avait pas cherché à rencontrer le CM ni qu’il n’y avait eu de changement dans la position du ministre en chef sur la question.

Notamment, Singh s’était opposé à la nomination de Sidhu en tant que chef du PCC. Cependant, il a accepté la décision de Sonia Gandhi, mais a clairement indiqué au responsable du parti du Pendjab du Congrès, Harish Rawat, qu’il ne rencontrerait pas Sidhu à moins qu’il ne s’excuse publiquement pour les tweets offensants contre le CM.

Sidhu a été nommé chef du PCC dimanche et il a passé lundi à visiter les ministres du gouvernement du Pendjab et d’autres chefs de parti à Chandigarh et Mohali. Alors que Sidhu rencontrait les chefs de parti lundi, le Capt Singh a rencontré une douzaine de ministres lors d’une réunion séparée.

Alors que de nombreux dirigeants du Congrès ont félicité Sidhu pour son élévation, le CM Capt Amarinder Singh ne l’a pas encore félicité.

Le haut dirigeant du Congrès et ministre du cabinet Brahm Mahindra avait également exclu toute rencontre personnelle avec Sidhu jusqu’à ce qu’il résolve ses problèmes avec le ministre en chef Singh. La déclaration intervient un jour où Sidhu était à Amritsar et a reçu un accueil enthousiaste de la part de ses partisans et des travailleurs du parti. Mahindra a déclaré que Singh est le chef du parti législatif du Congrès et qu’en tant que ministre, il a le devoir de suivre le CM.

Le joueur de cricket devenu homme politique se rendra aujourd’hui au Temple d’Or d’Amritsar et de nombreux chefs de parti devraient être là.

