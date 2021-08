Crise du Congrès du Pendjab : “Aucune menace pour le parti ou le gouvernement”, déclare Harish Rawat après avoir rencontré quatre ministres rebelles

in

Le responsable des affaires du Pendjab, Harish Rawat, a déclaré mercredi qu’il n’y avait aucune menace pour le parti ou le gouvernement de l’État, ajoutant qu’une solution serait apportée pour résoudre le problème. Ces remarques sont intervenues après que Rawat a rencontré quatre ministres du Pendjab qui ont renouvelé la rébellion contre le ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh.

« Il n’y a aucune menace pour le parti ou le gouvernement. Il n’y a aucune menace pour nos chances de victoire non plus. Ces personnes elles-mêmes céderont la place aux chances de notre victoire. Une solution sera apportée », a déclaré Rawat après avoir rencontré les ministres Tript Rajinder Singh Bajwa, Sukhbinder Singh Sarkaria, Sukhjinder Singh Randhawa et Charanjit Singh Channi.

Le secrétaire général de l’AICC a déclaré avoir rencontré quatre ministres et trois députés de l’État qui ont exprimé leur inquiétude quant aux chances de victoire du Congrès dans l’État.

« Quatre ministres et trois députés m’ont rencontré. Ils ont exprimé leurs inquiétudes et ont dit qu’ils étaient préoccupés par les chances de victoire du parti dans l’État. Ils ont dit qu’ils n’étaient contre personne, qu’ils voulaient aller aux urnes avec une feuille de route claire pour que nous gagnions », a déclaré Rawat aux journalistes à Dehradun après la réunion.

« Ils avaient également des griefs sur le fonctionnement des administrations de l’État et des districts. Si un député du Congrès se considère peu sûr de lui et pense que l’administration peut essayer de les faire perdre ou de travailler contre eux, alors c’est un sujet de préoccupation », a-t-il ajouté.

Ces ministres, détracteurs connus d’Amarinder Singh, et environ deux douzaines de législateurs ont tenu mardi une réunion ici et ont demandé le remplacement du ministre en chef, affirmant qu’ils avaient “perdu confiance en lui” sur la question des promesses non tenues.

Ils avaient mis en doute la capacité du CM à honorer les promesses non tenues du sondage telles que le retard de la justice dans la profanation d’un texte religieux en 2015, l’arrestation de “gros poissons” impliqués dans des rackets de drogue et la suppression d’accords d’achat d’électricité.

Ils ont également déclaré qu’ils rencontreraient la présidente du Congrès, Sonia Gandhi, pour l’informer des sentiments prévalant dans le parti. Ils avaient tenu une réunion au milieu de critiques sévères à l’encontre de deux conseillers du chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, pour avoir fait des remarques controversées sur des questions sensibles comme le Cachemire et le Pakistan.

La demande de remplacement du CM a poussé le Congrès du Pendjab dans une nouvelle crise. Il a également indiqué que les récents efforts du parti pour réprimer la dissidence au sein de l’unité de l’État avec la nomination de Sidhu ont été réduits à néant.

Bajwa, qui dirige le groupe de dirigeants mécontents, a déclaré mardi qu’ils chercheraient du temps pour rencontrer le président du Congrès et l’informer de la situation politique. Il avait également déclaré que des mesures « drastiques » devaient être prises et s’il était nécessaire de changer le ministre en chef, cela devrait être fait. Lorsqu’on lui a demandé si une tentative avait été faite pour renverser le ministre en chef, Bajwa avait déclaré aux journalistes qu’il ne s’agissait pas d’une tentative mais d’une demande de la population.

Bajwa avait allégué qu’une perception a gagné du terrain au Pendjab selon laquelle Amarinder Singh et le Shiromani Akali Dal se sont « entendus » l’un avec l’autre. Les ministres rebelles ainsi que quelques autres législateurs ont également rencontré Sidhu mardi.

