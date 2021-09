Crise du Congrès du Pendjab en direct : réunion du Parti de l’Assemblée législative du Congrès à 17 h 00 ; Le Capt Amarinder Singh a demandé à démissionner du Punjab CM

Le Capt Amarinder Singh a jusqu’à présent servi comme CM du Pendjab pendant quatre ans et trois mois.

Punjab Congress Crisis Live: Le capitaine Amarainder Singh a été invité à démissionner de son poste de ministre en chef du Pendjab après des mois de luttes internes au sein du parti. Le Congrès a convoqué une réunion de son parti législatif au cours de laquelle les députés peuvent élire leur nouveau chef. La réunion aura lieu à 17 heures. Plus tôt, plus de 50 législateurs du Congrès du Pendjab ont écrit à la présidente du parti Sonia Gandhi pour demander qu’Amarinder Singh soit remplacé en tant que ministre en chef. Le parti du Congrès a envoyé le responsable du Pendjab Harish Rawat et Ajay Maken à Chandigarh en tant qu’observateur. Selon PTI, Amarinder Singh avait appelé auparavant et aurait également appris qu’il avait parlé à Gandhi et exprimé son angoisse face à ses humiliations répétées. Sidhu est en désaccord avec Amarinder Singh depuis qu’il a quitté le cabinet du Pendjab en tant que ministre en 2019. Il s’est fait plus entendre dans ses opinions au cours des derniers mois.

L’ancien chef du Congrès du Pendjab, Sunil Jakhar, a déclaré aujourd’hui : « Félicitations à Sh Rahul Gandhi pour avoir adopté la solution alexandrine à cette version punjabi du nœud gordien. Étonnamment, cette décision audacieuse des dirigeants de résoudre l’imbroglio du Congrès du Pendjab a non seulement captivé les membres du Congrès, mais a également fait frissonner Akalis. » La bête noire d’Amarinder Singh et président du PCC, Navjot Singh Sidhu, qui vise le poste de ministre en chef, ne figure pas dans la liste des probables remplaçants du ministre en chef.

