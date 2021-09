Crise du Congrès du Pendjab | “J’espère qu’Amarinder Singh ne prendra aucune mesure qui nuise au Congrès”: Ashok Gehlot

in

Crise du Congrès du Pendjab : Ashok Gehlot a déclaré dimanche qu’il espérait que le capitaine Amarinder Singh ne prendrait aucune mesure qui puisse nuire au parti du Congrès.

Réagissant à la crise à laquelle est confronté le Congrès au Pendjab suite à la démission du capitaine Amarinder Singh, le ministre en chef du Rajasthan, Ashok Gehlot, a déclaré dimanche qu’il espérait que le premier ne prendra aucune mesure qui nuise au parti du Congrès.

“J’espère que le capitaine Amarinder Singh ji ne prendra aucune mesure qui nuira au parti du Congrès… C’est un chef respecté du parti et j’espère qu’il continuera à travailler pour faire avancer les intérêts du parti”, lit-on dans un tweet de Gehlot en hindi.

Il a également déclaré que le parti doit souvent prendre des décisions sur la base des commentaires reçus des députés et du public.

पार्टी के सम्मानित नेता हैं एवं मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर ही करते pic.twitter.com/4bPmB4T3bP – Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) 19 septembre 2021

Les remarques de Gehlot interviennent après Amarinder Singh, alors qu’il démissionnait de son poste de ministre en chef du Pendjab, affirmant qu’il avait été “humilié trois fois” et que le Congrès était libre de “nommer quiconque en qui il avait confiance”. “Il y a toujours une option, et j’utiliserai cette option le moment venu… pour le moment, je suis toujours au Congrès”, a déclaré Singh.

Singh a également lancé une attaque sans merci contre le président de l’État partie Navjot Singh Sidhu, qualifiant sa bête noire, un joueur de cricket devenu homme politique, de “désastre total”.

Singh a également déclaré qu’il n’accepterait pas Sidhu comme ministre en chef, si le parti décidait de son nom comme successeur avec l’État à seulement quatre mois des élections législatives.

Pendant ce temps, la direction du parti, incapable de se concentrer sur le nouveau ministre en chef, a annulé la réunion prévue du CLP dimanche. Il est maintenant prévu d’annoncer le nouveau ministre en chef sans tenir de réunion.

L’ancien chef du Congrès du Pendjab Sunil Jakhar, l’actuel président de l’unité d’État Navjot Singh Sidhu et Sukhjinder Singh Randhawa sont les favoris pour le poste de chef du CLP. Les noms des hauts dirigeants du parti Ambika Soni, Tript Rajinder Singh Bajwa, Brahm Mohindra, Vijay Inder Singla, le président en exercice du Congrès du Pendjab Kuljit Singh Nagra et le député Partap Singh Bajwa font également le tour.

Cependant, Soni aurait tourné l’offre lors d’une réunion nocturne avec Rahul Gandhi samedi, affirmant que le ministre en chef devrait être issu de la communauté sikh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.