Crise du Congrès du Pendjab : le favori Sunil Jakhar pour succéder à Amarinder Singh ; voici les autres probables

Au milieu d’une lutte pour le pouvoir avec le président du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, qui a polarisé le parti au pouvoir, le capitaine Amarinder Singh a démissionné samedi de ses fonctions de ministre en chef. Le développement survient à peu près quatre mois avant les élections législatives de l’État.

La démission de Singh est intervenue quelques heures avant une réunion cruciale du Parti de la législature du Congrès (CLP) samedi soir, anticipant ce qui était largement considéré comme une mesure visant à le destituer du poste de CM.

Lors de la réunion, les députés du Congrès du Pendjab ont autorisé la présidente nationale du parti, Sonia Gandhi, à choisir un nouveau chef du CLP et, dans une résolution adoptée à l’unanimité, ont salué la contribution d’Amarinder au Pendjab et au Congrès.

Au milieu de plusieurs noms faisant le tour du poste CM, l’ancien président de l’État du parti Sunil Jakhar serait le favori. Il a remporté les élections de Gurdaspur plus tôt et est connu pour avoir lancé des appels religieux lors d’événements publics, où il a cité Guru Granth Sahib. Ce serait la première fois après la réorganisation du Pendjab en 1966, lorsque l’État s’est divisé en Pendjab et Haryana, qu’il y aurait un ministre en chef hindou.

Sidhu et Sukhjinder Singh Randhawa font également partie des candidats probables à ce poste. Ce dernier est le ministre des Prisons et de la Coopération dans le cabinet sortant du capitaine Amarinder Singh.

Le député de Rajya Sabha et haut dirigeant du Congrès Partap Singh Bajwa est un autre nom parmi la liste des candidats probables au poste de ministre en chef.

Le mandat effectif du prochain CM du Pendjab sera toutefois bref étant donné que les élections législatives de l’État sont prévues en février 2022 et que le modèle de code de conduite sera imposé dans l’État par la Commission électorale bien à l’avance. Selon le précédent des sondages de 2017, le code de conduite devrait entrer en vigueur d’ici la première semaine de janvier 2022, ce qui laissera au nouveau ministre en chef un peu plus de 12 semaines pour avoir un impact.

