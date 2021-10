Crise du Congrès du Pendjab: Sidhu continuera à diriger le PCC et retire sa démission après avoir rencontré Rahul Gandhi

Après la réunion, Navjot Singh Sidhu avait déclaré qu’il avait pleinement confiance dans la direction de la présidente du Congrès Sonia Gandhi et que toute décision prise par elle serait acceptable.

Navjot Singh Sidhu continuera à diriger le comité du Congrès du Pendjab, le chef ayant retiré sa démission, a déclaré vendredi le secrétaire général du parti en charge des affaires du Pendjab, Harish Rawat. Sidhu a déclaré que toutes ses préoccupations avaient été réglées à la suite de sa rencontre avec le chef du Congrès, Rahul Gandhi.

« Il (Sidhu) a partagé ses inquiétudes avec Rahul Gandhi. Nous lui avons dit que ses préoccupations seront traitées ici. Il a assuré à Rahul Gandhi qu’il avait retiré sa démission et qu’il reprendrait ses fonctions de président du PCC », a déclaré Rawat à l’issue de la réunion.

Après la réunion, Sidhu avait déclaré qu’il avait pleinement confiance dans la direction de la présidente du Congrès Sonia Gandhi et que toute décision prise par elle serait acceptable.

