Crise du Congrès du Pendjab: Sidhu devrait rester chef de l’État partie après avoir rencontré CM Channi pour sortir de l’impasse

in

Navjot Singh Sidhu et le ministre en chef du Pendjab Charanjit Singh Channi mercredi, où les deux seraient parvenus à un accord sur des nominations « litigieuses ».

Après une démission surprise de son poste puis une remise en cause des nominations du DGP et de certains dirigeants « entachés », Navjot Singh Sidhu devrait désormais continuer à diriger le Congrès du Pendjab. Cela survient après qu’il a rencontré mercredi le ministre en chef du Pendjab, Charanjit Singh Channi, où les deux seraient parvenus à un accord sur des nominations “contentieuses”.

Pendant ce temps, l’agence de presse PTI a cité des sources disant qu’un groupe de coordination serait probablement mis en place, qui devrait être consulté avant toute décision importante du gouvernement du Pendjab à l’avenir. Le panel peut comprendre le CM, Navjot Singh Sidhu et un représentant de l’AICC

L’Indian Express a cité des sources disant que les deux parties ont convenu lors d’une réunion de trois heures de laisser la décision sur la nomination d’un avocat général au haut commandement du Congrès. Quelques heures plus tard, le gouvernement de Channi a envoyé un panel de noms pour le poste de DGP à l’UPSC – la nomination de DGP IP Singh Sahota avait été contestée par Sidhu.

Sidhu avait demandé la destitution de l’avocat général APS Deol au motif qu’il était l’avocat de la défense de l’ancien DGP Sumedh Saini, contre lequel Punjab Vigilance avait porté plainte. Saini avait obtenu une caution.

Sur l’autre rendez-vous – DGP Sahota – Sidhu avait tweeté avant de rencontrer Channi : « Le DGP IPS Sahota était à la tête du SIT enquêtant sur l’affaire Beadbi sous Badal Govt, il a inculpé à tort deux jeunes sikhs pour sacrilège et a donné un bon coup à Badals. En 2018, avec les ministres de l’INC, puis le président du PCC et l’actuel ministre de l’Intérieur, je les ai assurés de notre soutien dans la lutte pour la justice.

L’évolution du Congrès du Pendjab est intervenue un jour où l’ancien ministre en chef Amarinder Singh était à Delhi et a déclaré qu’il quitterait le Congrès, ce qui, selon lui, était en train de s’effondrer, les hauts dirigeants étant ignorés. Mais Amariner a rejeté les spéculations sur son adhésion au BJP.

L’ancien chef de l’État partie Sunil Jakhar a également déclaré qu’il devrait y avoir un terme aux tentatives de saper l’autorité du ministre en chef du Pendjab à maintes reprises. Jakhar a déclaré que les « calomnies » portées sur la sélection de l’avocat général de l’État et du chef de la police de l’État étaient en fait « une remise en cause de l’intégrité du CM ».

Jakhar faisait indirectement référence à Sidhu qui avait soulevé des questions sur les nominations du directeur général de la police et de l’avocat général de l’État. “Trop c’est trop. Mettre un terme aux tentatives de saper l’autorité du CM à maintes reprises. Les dénigrements portés sur la sélection d’AG & DGP remettent en cause l’intégrité/la compétence du CM et du ministre de l’Intérieur à produire des résultats », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.