Crise du Congrès du Pendjab : Sukhjinder Randhawa devrait avoir 2 CM adjoints, un hindou et un dalit

Crise du Congrès du Pendjab : les deux députés adjoints comprendront un hindou et un dalit, faisant allusion au parti qui envisage des équations de castes alors que l’État se rendra aux urnes dans environ quatre mois.

Alors que Sukhjinder Singh Randhawa est susceptible de succéder au capitaine Amarinder Singh en tant que ministre en chef du Pendjab, le Congrès devrait également nommer deux vice-ministres en chef, selon l’agence de presse ANI citant des sources.

Les sources ont déclaré que les deux CM adjoints comprendraient un hindou et un dalit, faisant allusion au parti envisageant des équations de castes alors que l’État se rendra aux urnes dans environ quatre mois. Les rapports suggèrent qu’Aruna Chaudhary et Bharat Bhushan Ashu seront les prochains ministres en chef adjoints du Pendjab, le premier représentant la communauté dalit.

Si elle est finalisée, la décision met en évidence l’examen par le parti des équations de castes dans l’État, où il pourrait être confronté à un défi de taille de la part du parti Aam Aadmi d’Arvind Kejriwal, en raison des conséquences des retombées entre le capitaine et le président du parti de l’État Navjot Singh Sidhu.

Le nom de Randhawa, ministre des Prisons et de la Coopération dans le cabinet sortant, a été finalisé par le All India Congress Committee (AICC) après consultation des députés du parti à Chandigarh.

Le vétéran du Congrès, le capitaine Amarinder Singh a démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab avec moins de cinq mois pour se présenter aux élections de l’Assemblée après une lutte de pouvoir meurtrière avec le chef du parti de l’État Navjot Singh Sidhu, et avait déclaré qu’il se sentait «humilié» par la façon dont le parti a géré la crise prolongée.

Au début de l’année, Randhawa s’était joint à Navjot Singh Sidhu et avait ciblé son propre gouvernement pour non-respect présumé des promesses faites à l’approche des élections de 2017, y compris celles liées aux sacrilèges (en 2015).

