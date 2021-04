Crise du Covid-19 en Inde: le monde pourrait faire beaucoup plus pour aider l’Inde

Au cours de la première vague de l’Inde l’automne dernier, le Dr Harjit Singh Bhatti a déclaré qu’il verrait un ou deux, peut-être trois patients extrêmement malades dans le service Covid-19 de son hôpital de New Delhi chaque jour.

Maintenant, il y a tellement de personnes atteintes de Covid-19 sévère que les travailleurs de la santé comme lui dans plusieurs villes doivent prendre des décisions difficiles sur les patients à déplacer aux soins intensifs, qui se font mettre sous respirateur, qui donner de l’oxygène – si ces options sont même disponibles.

«Chaque minute est une situation de vie ou de mort», a-t-il déclaré.

Telle est la triste réalité de la deuxième vague record de coronavirus en Inde. Les hôpitaux ont désespérément besoin d’oxygène et de plus de lits pour les patients Covid-19. Les cas quotidiens signalés dépassent désormais les 350 000 et les décès ont atteint plus de 3 200 rien que mercredi, bien que certains experts estiment que le nombre réel pourrait être de deux à cinq fois plus élevé. Un modèle de l’Université de Washington prédit que l’Inde pourrait voir jusqu’à 1 million de décès d’ici août si les conditions ne s’améliorent pas.

La montée en flèche de l’Inde se fait depuis des semaines et son gouvernement a demandé de l’aide au monde. Mais la communauté internationale ne fait que commencer à réagir.

Les États-Unis ont promis de fournir de l’oxygène, du matériel pour la fabrication de vaccins, des équipements de protection individuelle, des fournitures pour tests rapides, des traitements pour Covid-19 et d’autres aides en matière de santé publique.

D’autres pays ont également mobilisé de l’aide: le Royaume-Uni a envoyé des concentrateurs d’oxygène et des ventilateurs, la Russie envoie de l’aide et un nombre indéterminé de doses de son vaccin Spoutnik V d’ici le 1er mai. Taiwan envoie des générateurs d’oxygène.

Mais de tels efforts ponctuels ne semblent pas être suffisants jusqu’à présent pour émousser la l’ampleur extraordinaire de la crise en Inde – ou la prochaine urgence de coronavirus, où qu’elle se trouve.

L’Inde ne sera pas le dernier pays à connaître un pic majeur dans les cas de Covid-19, selon les experts. De nombreux endroits qui ont jusqu’ici esquivé les premières vagues de la pandémie restent vulnérables. C’est particulièrement vrai dans les pays à faible revenu, où les taux de vaccination et l’offre disponible sont extrêmement faibles.

Une épidémie mondiale exige une réponse coordonnée au niveau mondial, disent les experts. L’Inde est un parfait exemple de ce qui se passe lorsque tout le monde essaie de faire cavalier seul.

«Si cette pandémie n’est pas maîtrisée dans tous les pays du globe, le globe restera toujours en danger et nous verrons l’évolution de nouvelles variantes qui auront des implications pour les vaccins, et nous aurons toujours un monde perturbé», a déclaré Amesh Adalja , chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Aider l’Inde à freiner cette tragédie en cours et les souffrances effroyables qu’elle cause devrait être la priorité absolue pour le moment. Mais à plus long terme, la communauté mondiale doit garantir un accès égal aux vaccins, aux traitements efficaces et aux méthodes de contrôle de la propagation du virus dans le monde.

De la livraison de fournitures au suivi des variantes en passant par le partage de la propriété intellectuelle, les pays peuvent faire plus pour lutter contre cette maladie ensemble que par eux-mêmes. Et si une infrastructure suffisante est en place, le monde peut éviter beaucoup de souffrances dans le prochain point chaud de la pandémie.

«Ce n’est pas de l’altruisme. Cela doit être un motif égoïste », a déclaré Madhukar Pai, épidémiologiste et expert en santé mondiale à l’Université McGill, qui milite également pour la collecte de fonds et de fournitures pour l’Inde.

“L’analogie que j’utilise est la suivante: imaginez que vous êtes dans un grand bâtiment et qu’une pièce du bâtiment brûle”, a déclaré Pai. «Vous ne pouvez pas vivre dans le bâtiment. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans votre chambre. Vous éteignez le feu pour tout le bâtiment.

Envoyez plus de vaccins et de fournitures en Inde

L’Inde a lancé une campagne de vaccination massive au début de cette année, qui visait à vacciner plus de 300 millions de personnes d’ici l’été. Le pays a également envoyé plus de 60 millions de doses du vaccin Oxford / AstraZeneca (connu sous le nom de CoviShield en Inde) et de son Covaxin développé localement dans d’autres régions du monde depuis le début de l’année.

Mais sa campagne de vaccination nationale manquait d’un sentiment d’urgence, avec un nombre de cas relativement faible au cours des premiers mois de l’année et une certaine hésitation à se faire vacciner. Jusqu’à présent, seulement 150 millions de doses ont été administrées et moins de 2% de la population est entièrement vaccinée, selon l’Université Johns Hopkins. Et maintenant, les vaccins se font rares.

«Nous avons besoin de plus de vaccins», a déclaré Narendra Kumar Arora, directeur exécutif d’INCLEN Trust International et président du groupe de travail sur les vaccins Covid-19 du Groupe consultatif technique national indien sur la vaccination.

Le gouvernement indien tente d’importer des vaccins pour aider à renforcer les approvisionnements et demande aux pays de lever toute interdiction d’exportation de matières premières afin d’augmenter sa propre production.

Selon de hauts responsables de l’administration Biden, les États-Unis détournent leurs commandes de matières premières utilisées pour fabriquer le vaccin Oxford / AstraZeneca vers le Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde.

La Maison Blanche a également déclaré lundi qu’elle partagerait jusqu’à 60 millions de doses du vaccin Université d’Oxford / AstraZeneca – qui n’a pas été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis – avec d’autres pays, après avoir passé un examen fédéral de la sécurité.

L’Inde a également besoin de plus de tests pour garder un œil sur la propagation du virus

Malgré la flambée des cas, les dirigeants politiques de nombreuses régions du pays hésitent à imposer de nouveaux verrouillages compte tenu de leurs coûts économiques énormes. Et même avec des verrouillages en place, il s’est avéré difficile d’amener tout le monde à adhérer aux règles, et beaucoup ne le peuvent pas, même s’ils le souhaitent.

“Vous devez réaliser qu’il y aura des gens qui ne peuvent pas socialement distancer”, a déclaré Adalja de Hopkins. «C’est là que vous devez trouver la capacité de tester, de tracer et d’isoler.»

Les tests pourraient permettre à certains Indiens de retourner travailler tout en aidant à limiter les nouvelles infections et en empêchant les gens des hôpitaux surchargés.

En particulier, des tests bon marché qui renvoient rapidement des résultats sont nécessaires. «Fournir tout excédent de tests antigéniques rapides qui pourraient permettre aux personnes atteintes de Covid de faire des tests à domicile aiderait à atténuer le stress sur l’infrastructure de test ici», a déclaré Brian Wahl, épidémiologiste basé en Inde à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

L’intensification de la fabrication de vaccins pour plus de doses prendra probablement des mois. Une augmentation des stocks de vaccins est une étape critique, mais les experts affirment que l’Inde est toujours confrontée à des problèmes d’hésitation à la vaccination et que la poussée actuelle a étiré la capacité du système de santé à distribuer des doses.

L’Inde a également besoin d’autres fournitures, comme de l’oxygène et des équipements de protection individuelle. À l’heure actuelle, le comté détourne son approvisionnement industriel en oxygène pour répondre aux besoins de la pandémie. Les pays et les organisations internationales font don de concentrateurs d’oxygène et d’autres équipements.

Mais les dons d’oxygène et même les doses de vaccins peuvent ne pas répondre à l’ampleur de la crise immédiate en Inde. Il faut du temps pour que les fournitures arrivent, puis pour être distribuées entre les États. Le besoin est également profond. En évoquant le don du Royaume-Uni de 600 ventilateurs et concentrateurs d’oxygène, un médecin indien les a qualifiés de «goutte dans l’océan».

Et le monde devrait encore agir avec un sentiment d’urgence pour étendre la capacité de fabrication de vaccins de l’Inde et ses doses disponibles. Les pays peuvent investir dès maintenant pour empêcher la prochaine Inde de se produire.

Les règles de propriété intellectuelle devraient être levées

En répondant à la crise de l’Inde, le monde fait du rattrapage. Mais une propagation incontrôlée en Inde menace toute la région, et les infections et les décès augmentent dans les pays voisins comme le Népal et le Pakistan. Des endroits comme le Népal dépendaient des vaccins exportés par l’Inde, qui ne sont plus disponibles. Et plus le virus se propage, plus le virus change, devenant une menace pour tout le monde, partout.

Sauf que ça ne doit pas être comme ça. «Nous avons la propriété intellectuelle, nous avons l’expertise, nous avons la capacité de fabrication pour produire ces vaccins et simplement les distribuer à l’échelle mondiale», a déclaré Veena Sriram, professeure adjointe de politique de santé mondiale à l’Université de la Colombie-Britannique. «Nous ne le faisons tout simplement pas parce que nous travaillons dans un système dont les règles ne sont pas conçues pour l’équité. Et pour que nous puissions vraiment sortir de cette pandémie, nous devons enfreindre ces règles. »

Selon les experts, l’un des domaines d’urgence était le suivi des variantes. Dans le cas de l’Inde, avec ses «ressources limitées pour le séquençage génomique, il était plus difficile d’avoir un signal précoce non seulement sur sa propagation, mais sur sa transmissibilité accrue et sa gravité accrue», a déclaré Rebecca Weintraub, directrice de la faculté du Global Health Delivery Project. à l’Université de Harvard.

On pense généralement que des variantes intensifient la virulence et la gravité de l’épidémie en Inde. Mais il n’y a pas non plus assez d’informations pour le savoir avec certitude, ou où les variantes pourraient se propager.

Certains experts disent également que les États-Unis devraient soutenir assouplissement des règles de propriété intellectuelle concernant les vaccins. Cela tirerait parti de la capacité de l’Inde en tant que plus grand fabricant de vaccins au monde et aiderait d’autres pays dotés d’une capacité de fabrication à créer leurs propres vaccins.

L’Inde et l’Afrique du Sud – avec le soutien de près de 100 pays – ont poussé une proposition à l’Organisation mondiale du commerce de déroger temporairement à certaines règles commerciales et de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 afin d’augmenter la production et la capacité de fabrication dans le monde, en particulier dans les pays inférieurs et moyens. -pays à revenus.

À l’heure actuelle, les sociétés pharmaceutiques contrôlent les droits sur leurs vaccins et peuvent décider où ils sont fabriqués. Les partisans disent que la suspension temporaire de ces règles est nécessaire pour une crise sanitaire internationale de cette ampleur, et une telle dérogation accélérera et augmentera l’approvisionnement en vaccins.

«Cela permettrait à de nombreux fabricants différents, non seulement en Inde, mais dans le monde entier, de se mettre en ligne et de commencer à produire des vaccins à faible coût», a déclaré Niko Lusiani, conseiller principal chez Oxfam. «L’Inde montre que nous ne pouvons pas baser une campagne mondiale de vaccination sur un ou deux pays, ou sur trois à quatre entreprises. Nous avons besoin de licenciements. »

L’administration Biden n’a pas encore soutenu une telle initiative, bien que l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, ait déclaré mardi que l’administration examinait si c’était une option. La proposition a le soutien de certains législateurs démocrates et de plus de 170 anciens chefs d’État.

La dérogation aux règles commerciales n’est pas une solution à court terme et ce n’est pas si simple. Il faudrait également que les fabricants de vaccins partagent des informations et des technologies exclusives, ce qui nécessite une mise à l’échelle.

Il existe également actuellement des contraintes sur certains matériaux nécessaires à la fabrication de vaccins, qui doivent également être produits dans des usines qui répondent aux normes de sécurité internationales. Et il y a des contraintes de distribution – ce n’est pas parce que vous avez beaucoup de doses que vous pouvez les mettre rapidement dans les bras des gens. Les systèmes de livraison locaux et l’infrastructure de la chaîne du froid doivent également exister.

Les experts ont déclaré que ces défis sont possibles à surmonter. Cela demandera simplement un effort collectif – et de l’argent. «C’est un problème que nous pouvons résoudre: déplacer le capital au bon endroit, stabiliser la chaîne d’approvisionnement, puis investir dans les canaux de distribution pour obtenir cela aussi hyperlocal que possible», a déclaré Weintraub.

Se recentrer sur une banque internationale de vaccins

Les pays pourraient également travailler ensemble pour créer une réserve mondiale de vaccins. Le système actuel d’accords bilatéraux entre les pays et les sociétés pharmaceutiques reste un obstacle au déploiement rapide des doses excédentaires là où elles sont le plus nécessaires.

Weintraub de Harvard a suggéré quelque chose comme une banque internationale de vaccins où les pays pourraient mettre en commun leurs doses excédentaires, qui seraient ensuite déployées au besoin lorsque les cas augmentent – plutôt que la structure de don ad hoc actuellement en place.

Covax, l’effort de vaccination multilatéral, réserve 5 pour cent de ses doses pour un tel stock. Mais il manque déjà de financement et de doses, et le programme est loin d’être suffisant pour faire face à une situation d’urgence.

Ces solutions exigeront également un leadership et une coopération internationaux. Le nationalisme vaccinal – de chaque pays, faisant tout seul – est toujours l’ordre dominant. Mais un pays vaccinant sa population ne fera pas assez pour arrêter la pandémie, et permettre à Covid-19 de fonctionner sans contrôle ailleurs dans le monde augmente le risque de variantes qui rendent même les vaccins que nous avons moins efficaces. «Nous devons réinventer le système pour qu’il soit vraiment équitable, car la pandémie n’est pas terminée tant qu’elle n’est pas terminée partout», a déclaré Sriram.

Bhatti, le médecin de New Delhi, l’a exprimé d’une autre manière: «Si aujourd’hui, la souffrance est en Inde, alors en peu de temps elle ira dans le monde entier.»