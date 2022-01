Crise du gaz : les plus grandes entreprises britanniques envisagent de reporter leurs plans net zéro alors que la pression augmente | Sciences | Des nouvelles

Huit sur dix des plus grands utilisateurs d’énergie du Royaume-Uni ont déclaré qu’ils étaient préoccupés par la hausse rapide des prix de l’énergie, ce qui fait que beaucoup craignent que cela ne mette en danger leurs investissements environnementaux. Selon une nouvelle enquête, les entreprises énergivores ont en grande partie des plans pour réduire leurs émissions de carbone.

90 % des entreprises ont déclaré qu’elles prévoyaient d’investir plus de 7 % de leurs revenus pour atteindre le zéro net au cours des cinq prochaines années.

Cependant, alors que la crise du gaz s’intensifie, un tiers des entreprises interrogées ont déclaré avoir envisagé de retarder ou même de reporter certains des investissements pour atteindre le zéro net.

Les prix du gaz au Royaume-Uni et dans l’UE ont grimpé en flèche au cours de la dernière année, en partie en raison de la forte demande des pays post-pandémiques, de la faible vitesse du vent en Europe et de l’approvisionnement restreint de la Russie.

L’Europe a ressenti les effets du fait de dépendre de Moscou pour ses approvisionnements en gaz.

Le géant gazier russe Gazprom détourne le gaz de l’Occident via le gazoduc Yamal-Europe depuis plus de deux semaines consécutives.

Cette décision a fait grimper les prix du gaz de 30 %.

Au Royaume-Uni, certains experts prévoient que les factures d’énergie pourraient passer d’une moyenne de 1 277 £ par an à 1 865 £.

Le plafond de prix, qui sera annoncé en février, devrait augmenter considérablement, avec une augmentation pouvant atteindre 600 £ prévue par certains experts.

Le directeur général de Vattenfall Networks, Stewart Dawson, a déclaré : « Les entreprises du Royaume-Uni sont clairement conscientes de la nécessité de lutter contre le changement climatique et d’atteindre le zéro net.

« Mais sans le bon investissement dans leurs réseaux et systèmes, les projets de passage aux véhicules électriques et d’augmentation de leur autoproduction devront être abandonnés si leurs réseaux ne peuvent pas faire face.

« Les décisions qu’ils prennent maintenant vont faire ou défaire leurs plans pour lutter contre le changement climatique. Nous devons permettre aux entreprises d’accéder plus facilement aux conseils et à l’assistance pour montrer les options qui s’offrent à elles pour atteindre le zéro net de la manière la plus abordable possible.

L’enquête a été menée auprès de 500 décideurs de haut niveau dans des entreprises du Royaume-Uni, dont beaucoup ont déclaré qu’ils envisageaient d’abandonner certains investissements verts.

Certains de ces investissements pourraient inclure l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’installation de chargeurs pour les voitures électriques et l’achat de panneaux solaires pour les toits.

Alors que la Russie fournit à l’Europe plus de 40 % de son gaz, il semble difficile pour le bloc d’échapper aux griffes de la pression énergétique du Kremlin.

Mais ayant subi des retards, M. Poutine a été accusé d’avoir délibérément retenu du gaz en provenance d’Europe afin d’accélérer sa certification de Nord Stream 2.