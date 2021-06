Crise du Pendjab: le chef du Congrès Sunil Jakhar et le député Partap Singh Bajwa rencontrent Rahul Gandhi alors que les pourparlers se poursuivent pour résoudre les différends

in

Le député du Congrès Rajya Sabha Partap Singh Bajwa, qui a critiqué CM Singh, a également rencontré aujourd’hui Rahul Gandhi au sujet de ses préoccupations.

Le président du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh, Sunil Jakhar, et le ministre des Finances de l’État, Manpreet Singh Badal, ont rencontré aujourd’hui l’ancien président du parti, Rahul Gandhi, au sujet de la crise interne en cours. De hauts dirigeants du parti de l’État, dont le ministre en chef Amarinder Singh, se sont déjà rendus à Delhi pour résoudre le problème.

Après avoir rencontré Rahul Gandhi, Jakhar a déclaré que la situation actuelle serait bientôt résolue. Réagissant à l’annonce par le CM d’emplois gouvernementaux pour les fils de deux députés, Jakhar a déclaré que certaines personnes mal avisées conseillent le ministre en chef sur cette décision.

Interrogé sur l’affrontement en cours entre le député du Congrès Navjot Singh Sidhu et le ministre en chef Amarinder Singh, le chef du Congrès de l’État a déclaré que la question faisait désormais partie de la consultation en cours.

Selon certaines informations, Rahul Gandhi s’est entretenu par téléphone avec plusieurs députés du Pendjab au cours des derniers jours. Il a travaillé activement dans les coulisses pour résoudre le différend entre les dirigeants du Congrès du Pendjab avant les élections législatives de l’année prochaine. Le haut commandement du Congrès a déjà constitué un comité comprenant Mallikarjun Kharge, Harish Rawat, JP Agarwal qui a tenu des réunions séparées avec les députés dissidents. Les deux dirigeants, Navjot Singh Sidhu et Amarinder Singh, avaient rencontré le comité à New Delhi cette semaine pour présenter leur position.

Harish Rawat, qui est également en charge des affaires du Pendjab, a déclaré aujourd’hui que le panel convoquerait à nouveau Sidhu pour une réunion. « Un rapport a été soumis et j’espère que nous aurons une réponse d’ici le 8 au 10 juillet. J’ai maintenant demandé à recueillir les remarques de Sidhu sur le gouvernement du Pendjab », a déclaré Rawat.

Harish Rawat a également informé que le député Fateh Bajwa, dont le fils a obtenu un poste au gouvernement, a refusé l’offre.

Le député du Congrès Rajya Sabha Partap Singh Bajwa, qui a critiqué CM Singh, a également rencontré aujourd’hui Rahul Gandhi au sujet de ses préoccupations. “J’ai discuté de la réalité du terrain, de la situation politique actuelle et des attentes du parti du haut commandement… Le haut commandement décidera du visage ministériel en chef pour les élections à l’Assemblée de 2022”, a déclaré Bajwa après avoir rencontré Rahul Gandhi.

Apparemment, Sidhu voulait une place dans le cabinet du Pendjab tandis qu’Amarinder Singh s’est jusqu’à présent abstenu de son intronisation. D’autre part, Partap Singh Bajwa veut se présenter aux prochaines élections législatives et lui, avec Sidhu et Sukhjinder Randhawa, a demandé l’éviction de CM Amarinder Singh.

