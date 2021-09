Crise du Pendjab: le Congrès précipite Harish Rawat et Ajay Maken à Chandigarh au milieu du buzz du changement de garde

in

Le Parti de l’Assemblée législative du Congrès (CLP) se réunira à nouveau aujourd’hui dans le but de trouver une solution aux luttes intestines entre le camp de Sidhu et celui du Capt Singh.

La crise au Congrès du Pendjab est loin d’être terminée, contrairement à ce qu’a affirmé Rahul Gandhi lorsque CM Amarinder Singh et le président du parti de l’État Navjot Singh Sidhu ont été vus ensemble. La situation est devenue si critique que le haut commandement du Congrès a dépêché le responsable du Congrès du Pendjab Harish Rawat et Ajay Maken à Chandigarh en tant qu’observateur. La décision a été prise par la présidente par intérim du parti, Sonia Gandhi.

Le Parti de la législature du Congrès (CLP) se réunira à nouveau aujourd’hui dans le but de trouver une solution aux luttes intestines entre le camp de Sidhu et le camp du Capt Singh avant les élections qui n’auront lieu que dans six mois.

Hier, Harish Rawat a informé qu’une réunion de la CLP a été convoquée à 17 heures aujourd’hui. « L’AICC a reçu une représentation d’un grand nombre de députés du Parti du Congrès, demandant de convoquer immédiatement une réunion du Parti législatif du Congrès du Pendjab. En conséquence, une réunion du CLP a été convoquée à 17h00 le 18 septembre au bureau du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh. L’AICC charge le PPCC de faciliter cette réunion. Tous les députés du Congrès du Pendjab sont priés de bien vouloir assister à cette réunion », a-t-il déclaré sur Twitter.

L’AICC a reçu une représentation d’un grand nombre de députés du parti du Congrès, demandant de convoquer immédiatement une réunion du Parti législatif du Congrès du Pendjab. En conséquence, une réunion de la CLP a été convoquée à 17h00 le 18 septembre à …..1/2 pic.twitter.com/BT5mKEnDs5 – Harish Rawat (@harishrawatcmuk) 17 septembre 2021

Cela a également été confirmé par le chef de l’État partie Sidhu.

Selon un rapport à Bhaskar, la réunion a été convoquée après que 40 députés rebelles mécontents du leadership de Singh ont écrit au chef du parti. Alors qu’il est dit que la réunion du CLP a été convoquée pour discuter de la formule en 18 points proposée par le haut commandement du parti, cependant, les députés rebelles envisagent de saisir l’occasion en déposant une motion de censure contre le CM, a déclaré le rapport.

Selon le rapport, CM Singh a également convoqué une réunion de députés proches de lui pour définir une stratégie pour contrer tout mouvement du camp rebelle.

Sur un total de 117 sièges à l’Assemblée du Pendjab, le Congrès dispose de 80 sièges tandis que 59 sont nécessaires pour obtenir la majorité. Les élections législatives auront lieu au début de l’année prochaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.