Crise du Pendjab: nouvelle impasse du Congrès alors qu’Amarinder Singh et Navjot Singh Sidhu tiennent des réunions parallèles

Navjot Singh Sidhu a été un critique vocal de CM Amarinder Singh.

La crise et le factionnalisme qui semblaient avoir été apaisés avec le haut commandement du Congrès avec la nomination de Navjot Singh Sidhu en tant que président de l’unité d’État ont refait surface aujourd’hui. Dans une démonstration évidente de force de la part des deux camps, le ministre en chef, le capitaine Amarinder Singh, et le nouveau président du Comité du Congrès du Pendjab Pradesh (PPCC) Navjot Singh Sidhu ont tenu des réunions parallèles. Notamment, la présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, a nommé hier Sidhu chef du Congrès du Pendjab malgré l’opposition de CM Amarinder Singh. Sonia Gandhi a également nommé quatre présidents de travail pour aider Sidhu – Sangat Singh Gilzian, Sukhwinder Singh Danny, Pawan Goel et Kujit Singh Nagra.

Alors que 11 députés ont rencontré CM Singh à sa résidence, Navjot Singh Sidhu a également tenu des réunions avec plusieurs fonctionnaires du parti.

News 18 a rapporté que ceux qui ont rencontré Singh comprenaient son lieutenant de confiance, le ministre de la Santé Balbir Singh Sidhu, le président de l’Assemblée du Pendjab Rana KP, les ministres Sadhu Singh Dharamsot, Bram Mahindra, les députés Nirmal Singh Shatrana, Harminder Singh Gill, Hardyal Kamboj, Raj Kumar Verka, Madan Lal Jalalpur, Sukhpal Bhullar et Navtez Cheema.

Pendant ce temps, Raveen Thukral, conseiller en médias du Punjab CM, a réfuté les informations selon lesquelles Singh avait invité des députés du Congrès et des députés de l’État à déjeuner le 21 juillet.

D’autre part, Sidhu a visité aujourd’hui la résidence du ministre du Pendjab Tripat Rajinder Singh Bajwa. Plusieurs dirigeants, dont Nagra et l’ancien président du parti Jakhar, étaient présents et ont également posé pour des photos de groupe.

S’adressant aux médias, Jakhar a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une réunion formelle mais d’un rassemblement informel autour d’un goûter organisé par Tripat Rajinder Singh Bajwa pour accueillir Sidhu. « Le parti est uni. Nous avons une énorme responsabilité, les gens nous avaient donné une majorité des 2/3 en 2017. Il est de notre devoir de renforcer encore la confiance », a déclaré Jakhar.

Notamment, alors que Sidhu a rencontré de nombreux dirigeants éminents du Congrès aujourd’hui, une réunion entre CM Singh et le nouveau chef du PCC Sidhu n’a pas encore eu lieu. Le Capt Singh n’a pas encore félicité Sidhu pour son élévation à la présidence du PPCC, ce qu’il exigeait depuis longtemps.

Sidhu a été un critique virulent de CM Amarinder Singh et l’a attaqué sur une série de problèmes.

S’adressant à Twitter après sa nomination, Sidhu a déclaré qu’il travaillerait avec chaque membre de la famille du Congrès au Pendjab pour remplir la mission de « Jittega Punjab » en tant qu’humble travailleur du Congrès pour redonner le pouvoir du peuple au peuple à travers le modèle du Pendjab et le programme en 18 points du haut commandement. « Mon voyage vient de commencer », a-t-il déclaré.

Travaillera avec chaque membre de la famille du Congrès au Pendjab pour remplir la mission de #JittegaPunjab en tant qu’humble travailleur du Congrès pour redonner le pouvoir du peuple au peuple à travers le #PunjabModel et l’agenda en 18 points du haut commandement… Mon voyage vient de commencer !! – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 19 juillet 2021

Alors qu’il a remercié le Congrès, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi et Sonia Gandhi, CM Singh n’a trouvé aucune mention dans ses tweets.

Alors que les partis d’opposition comme Shiromani Akali Dal, le parti Aam Aadmi et le BJP se préparent pour les élections de 2022, le Congrès est aux prises avec une rupture interne qui pourrait entraver ses perspectives de victoire.

