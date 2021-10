Crise du pétrole : le Premier ministre irlandais glorieux Martin tord le couteau contre le chaos britannique “Vous n’étiez pas préparé !” | Politique | Nouvelles

in

Et dans une évaluation franche des perturbations en cours qui ne devraient pas l’intéresser au Premier ministre britannique Boris Johnson, Micheal Martin a également déclaré que le Brexit était un facteur contributif majeur. Malgré les avertissements des transporteurs selon lesquels l’Irlande est confrontée à une pénurie de 3 000 à 4 000 chauffeurs de camion, M. Martin a déclaré: “Nous sommes stables comme elle va.”

S’exprimant depuis l’Europort de Rosslare, dans le comté de Wexford, vendredi 1er octobre, il a expliqué: “Il suffit de dire d’après mes briefings dans le port et ici que les préparatifs que l’Irlande a mis en place avant le Brexit ont fonctionné.

“Et cela a été fait dans un délai assez serré.

“Maintenant, il y a des problèmes plus larges, plus que le Brexit en cours, au Royaume-Uni.

“Je ne suis pas sûr que les mêmes préparatifs aient eu lieu au Royaume-Uni.”

M. Martin a ajouté: “Je pense que le problème de la migration au Royaume-Uni, la décision, par exemple, de créer des obstacles et des barrières pour les personnes venant d’Europe pour travailler au Royaume-Uni est un facteur général. Nous n’avons pas cela ici. “

M. Martin a insisté sur le fait que l’Irlande “ne tiendrait rien pour acquis” tout en soulignant la nécessité de davantage de cours et de programmes de formation pour les conducteurs de poids lourds et l’industrie du transport.

JUST IN: La France demande à l’UE d’imposer des droits de douane au Royaume-Uni sur la guerre de la pêche au Brexit

« Il ne fait aucun doute que le rebond de l’économie européenne et de l’économie mondiale en termes de COVID-19 a créé de nombreuses perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

“Donc, pour être juste envers tout le monde, il y a un problème plus large que le Brexit.

“Mais je pense que la situation du Brexit a exacerbé la situation au Royaume-Uni, en termes de personnel pour les chauffeurs de poids lourds et ainsi de suite, et en fait d’autres secteurs de l’économie britannique.”

M. Martin a ajouté: “Nous n’avons pas ce genre de problème ici.

« Nous faisons partie du marché unique européen, de la libre circulation des personnes, etc.

“C’est une aide pour nous en ce qui concerne les pénuries qui surviennent dans certains secteurs.”

De nombreuses stations-service britanniques étaient encore à sec vendredi après une semaine chaotique qui a vu des achats de panique, des bagarres à la pompe et des chauffeurs accumulant du carburant dans des bouteilles d’eau après une grave pénurie de chauffeurs de camions qui ont mis les chaînes d’approvisionnement à rude épreuve.

Les pénuries de travailleurs à la suite du Brexit et de la pandémie de Covid ont semé le désarroi dans certains secteurs de l’économie, perturbant les livraisons de carburant et de médicaments et laissant jusqu’à 150 000 porcs sauvegardés dans les fermes.

Les ministres britanniques ont insisté pendant des jours sur le fait que la crise s’estompe ou même est terminée, bien que les détaillants aient déclaré que plus de 2 000 stations-service étaient à sec.

La Petrol Retailers Association (PRA) a déclaré que ses membres avaient rapporté vendredi que 26% des pompes étaient à sec, 27% n’avaient qu’un seul type de carburant en stock et 47% avaient suffisamment d’essence et de diesel.

Gordon Balmer, directeur exécutif de la Petrol Retail Association, a déclaré : « Les indépendants, qui totalisent 65 % de l’ensemble du réseau, ne reçoivent pas suffisamment de livraisons de carburant par rapport à d’autres secteurs tels que les supermarchés.