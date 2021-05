Crise du pipeline colonial: les achats de panique des stations-service aux États-Unis éclatent – les prix du gaz montent en flèche | Monde | Nouvelles

Pipeline colonial: les prix du gaz vont augmenter après une cyberattaque

Et les prix de l’essence ont également atteint leur plus haut niveau en sept ans dans l’incertitude quant à la reprise du service normal. L’attaque de ransomware de la semaine dernière a stoppé 2,5 millions de barils par jour de cargaisons de carburant dans ce qui a déjà été reconnu comme la cyberattaque la plus perturbatrice de l’histoire des infrastructures énergétiques américaines.

Le pipeline privé s’étend sur 5 500 miles (8 850 km) des raffineries de pétrole de la côte américaine du golfe du Mexique aux consommateurs des États du centre de l’Atlantique et du sud-est, du Texas à New York.

Les opérateurs ont ouvert manuellement des portions de la ligne pour libérer les fournitures nécessaires en Géorgie, au Maryland, au New Jersey et dans les Carolines.

La société a déclaré qu’elle avait accepté 2 millions de barils de carburant pour commencer un redémarrage qui rétablirait “substantiellement” l’exploitation d’ici la fin de la semaine, a déclaré la société.

Le soi-disant resserrement de l’offre, au milieu des achats de panique des automobilistes, a entraîné de longues files d’attente et des prix élevés dans les stations-service avant le week-end du Memorial Day à la fin du mois, qui marque le début de la haute saison de conduite estivale.

Les stations-service de la Floride à la Virginie ont commencé à s’assécher et les prix à la pompe ont augmenté hier, alors que la fermeture se prolongeait dans un cinquième jour.

Près d’un tiers des stations-service du métro d’Atlanta et de Raleigh et Charlotte, en Caroline du Nord, étaient sans carburant, a confirmé la société de suivi GasBuddy.

Le prix moyen de l’essence ordinaire est passé à 2,99 $ le gallon, le plus élevé depuis 2014.

Charles Staples, un banquier de 31 ans, ayant encerclé des rangées de pompes à carburant fermées dans sa Volvo dans une gare d’Atlanta, a déclaré: «Cet endroit est complètement fermé.

“J’ai entendu parler de la chose, mais je pensais juste que ce serait de longues files d’attente ou quelque chose comme ça.”

À Raleigh, en Caroline du Nord, les derniers magasins de gaz étaient ceux situés le long des routes principales, a déclaré Todd Sloan, un entrepreneur général.

Il a ajouté: “Ceux qui ont du carburant ont de très longues files d’attente.”

Au total, quatre États du sud-est – Floride, Caroline du Nord, Virginie et Géorgie – se sont joints aux régulateurs fédéraux pour assouplir les restrictions de conduite et de carburant afin d’accélérer les livraisons de fournitures. La Géorgie a suspendu la taxe de vente sur l’essence jusqu’à samedi.

Le FBI a accusé un gang criminel ténébreux appelé DarkSide d’attaque de ransomware. On pense que DarkSide est basé en Russie ou en Europe de l’Est.

L’ambassade de Russie aux États-Unis a rejeté hier les hypothèses selon lesquelles Moscou était à l’origine de l’attaque.

Le président Joe Biden a déclaré lundi qu’il n’y avait aucune preuve à ce jour de la responsabilité de la Russie – bien qu’il ait suggéré que les pirates étaient basés dans le pays.

Aucun détail sur le montant recherché par les pirates informatiques n’a encore été dévoilé et Colonial n’a pas précisé s’il paierait dans tous les cas.

La secrétaire américaine à l’Énergie, Jennifer Granholm, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche: “Nous demandons aux gens de ne pas accumuler. Les choses reviendront bientôt à la normale.”

Brandon Wales, directeur par intérim de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), s’est adressé hier à une audience du Sénat au sujet du piratage de SolarWinds qui a été découvert en décembre et a frappé des entreprises et des agences gouvernementales.

Il a averti: “Les cyberattaques contre les infrastructures de notre pays sont de plus en plus sophistiquées, fréquentes et agressives.”

Les raffineurs de la côte du Golfe qui dépendent du pipeline Colonial pour acheminer le carburant vers le marché ont réduit le traitement.

Total SE a réduit la production d’essence de sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, et Citgo Petroleum de son usine de Lake Charles, en Louisiane.

Citgo a déclaré qu’il déplaçait des produits de sa raffinerie de Lake Charles et “explorait d’autres méthodes d’approvisionnement vers d’autres marchés touchés”.

Marathon Petroleum, un autre grand raffineur, a déclaré qu’il “procédait à des ajustements” à ses opérations en raison de l’arrêt du pipeline.