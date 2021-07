Crise du pouvoir au Pendjab: Sidhu blâme Akali Dal et suggère des mesures correctives au milieu de l’appel d’utilisation judicieuse du Capt Amarinder Singh

Sidhu a également exhorté le gouvernement à explorer le potentiel solaire et de biomasse de l’État.

Au milieu de la hausse des températures et des longues coupures de courant, les lignes de bataille ont été tracées au Pendjab. Alors que l’opposition SAD et BSP ont critiqué le gouvernement du Congrès au pouvoir, Navjot Singh Sidhu a présenté une proposition pour résoudre la situation tout en accusant le précédent gouvernement SAD de la crise.

S’adressant à Twitter pour suggérer des mesures correctives à son gouvernement, Sidhu a déclaré qu’il n’y avait pas besoin de coupures de courant et que le gouvernement pouvait fournir de l’électricité gratuitement à la population de l’État. « Vérité des coûts d’électricité, des coupures, des accords d’achat d’électricité et comment donner de l’électricité gratuite et 24 heures sur 24 au peuple du Pendjab : – Il n’y a pas besoin de coupures de courant au Pendjab ou que le ministre en chef réglemente les horaires de bureau ou l’utilisation du courant alternatif les gens du commun… Si nous agissons dans la bonne direction. Coûts d’achat d’électricité – Le Pendjab achète de l’électricité au coût moyen de Rs 4,54 par unité, la moyenne nationale est de Rs 3,85 par unité et Chandigarh paie Rs 3,44 par unité. La dépendance excessive du Pendjab vis-à-vis de 3 centrales thermiques privées à 5-8 Rs par unité fait que le Pendjab paie plus que les autres États », a déclaré Sidhu dans une série de tweets.

Il a ajouté que les accords d’achat d’électricité (PPA) que le gouvernement de Badal a signés avec 3 centrales thermiques privées au Pendjab sont à l’origine de la situation actuelle. Il a déclaré que jusqu’en 2020, le Pendjab a déjà payé Rs 5400 Crore en raison de clauses défectueuses dans ces accords et devrait payer Rs 65 000 Crore de Punjab People’s Money en tant que frais fixes. Le député du Congrès a déclaré que le Pendjab peut acheter de l’électricité à National Grid à des tarifs beaucoup moins élevés, mais ces AAE signés par Badal agissent contre l’intérêt public du Pendjab. “Le Pendjab ne sera peut-être pas en mesure de renégocier ces AAE car ils bénéficient d’une protection juridique des tribunaux honorables, mais il y a une voie à suivre ..”, a-t-il déclaré.

« Punjab Vidhan Sabha peut introduire une nouvelle législation avec effet rétroactif pour plafonner les coûts d’achat d’électricité aux prix disponibles sur le National Power Exchange à tout moment … Ainsi, en modifiant la loi, ces accords deviendront nuls et non avenus, économisant ainsi l’argent du Punjab. “, a ajouté Sidhu.

Il a déclaré que le revenu du Pendjab par unité de consommation est l’un des plus bas d’Inde, en raison d’une mauvaise gestion flagrante du système complet d’achat et de fourniture d’électricité. « PSPCL paie Rs. 0,18 par unité « en plus » sur chaque unité fournie, même après avoir reçu plus de 9 000 crore de subvention de l’État », a déclaré Sidhu.

Vérité des coûts d’électricité, des coupures, des accords d’achat d’électricité et comment donner de l’électricité gratuite et 24 heures sur 24 aux habitants du Pendjab : – 1. Il n’y a pas besoin de coupures de courant au Pendjab ou que le ministre en chef réglemente les horaires de bureau ou l’utilisation du courant alternatif du peuple… Si nous agissons dans la bonne direction – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 2 juillet 2021

Il a également exhorté le gouvernement à explorer le potentiel solaire et de biomasse de l’État. « L’énergie renouvelable devient moins chère tout en étant respectueuse de l’environnement, mais le potentiel du Pendjab en matière d’énergie solaire et de biomasse reste inutilisé, même si des programmes financiers centraux peuvent être utilisés pour ces projets. PEDA consacre son temps uniquement à la sensibilisation à l’efficacité énergétique. Le Pendjab accorde déjà 9000 Crore Power Subsidy mais Delhi ne donne que 1699 Crore en Power Subsidy. Si le Pendjab copie le modèle de Delhi, nous n’obtiendrons que 1600-2000 crore en tant que subvention. Pour mieux servir le peuple du Pendjab, le Pendjab a besoin d’un modèle original du Pendjab, pas d’un modèle copié !! » dit Sidhu.

Il a exhorté le gouvernement de l’État à utiliser l’argent donné comme « bénéfices déraisonnables et exubérants » aux centrales thermiques privées pour le bien-être des personnes, y compris l’électricité gratuite à usage domestique (jusqu’à 300 unités) et l’investissement dans l’éducation et la santé.

Au milieu des longues coupures de courant, le Punjab CM a ordonné hier la réduction des horaires des bureaux du gouvernement de l’État et la réduction de l’alimentation électrique des industries à forte consommation d’énergie. Cm Singh a également appelé tous les bureaux du gouvernement à faire un usage judicieux de l’électricité. Aujourd’hui, de nombreux bureaux gouvernementaux à travers l’État ont éteint leurs climatiseurs et n’ont utilisé que des ventilateurs.

Pendant ce temps, le leader de Shiromani Akali Dal, Harsimrat Kaur Badal, a dénoncé aujourd’hui le gouvernement du Congrès. « Le Pendjab est tombé sous le règne d’Amarinder Singh et du Congrès. L’État est confronté à des coupures de courant de 10 à 12 heures. Ils veulent économiser sur la facture des subventions accordées sur l’électricité. Les agriculteurs sont obligés de détruire leurs récoltes, ils sont dans la rue », a-t-elle affirmé.

Le président du SAD, Sukhbir Singh Badal, a tenu CM Singh pour responsable des coupures de courant. « Folie du solstice d’été ! @capt_amainder govt blâme les agriculteurs pour leur misère. Le président de la PSPCL révèle à quel point les coupes sont la REVENGE du gouvernement contre les agriculteurs pour le paddy « gros consommateur d’eau ». J’ai dit que les coupes étaient délibérées pour priver les agriculteurs de l’électricité gratuite. Aujourd’hui, PSPCL le confirme », a-t-il déclaré.

Le blâme pour la souffrance des agriculteurs et de l’homme ordinaire incombe entièrement à @capt_amarinder. Il a présidé, en tant que ministre du pouvoir, à l’effondrement de la PSPCL, qui est désormais incapable de fournir une électricité adéquate à Pbis même si le gouvernement dirigé par le SAD avait fait un surplus d’électricité à Pb.1/ 2https://t.co/TdTkPNKVZc – Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) 2 juillet 2021

Shiromani Akali Dal et les travailleurs de BSP ont manifesté aujourd’hui dans tout l’État contre les longues coupures de courant.

