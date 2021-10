« Crise du pouvoir »: le Congrès est à court de voix et d’idées, selon le BJP après la remarque de Jairam Ramesh sur la pénurie de charbon

Le ministre de l’Énergie, RK Singh, a déclaré que les centrales électriques ont une réserve de charbon moyenne qui peut durer plus de 4 jours, tandis que le stock est reconstitué chaque jour.

Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a dénoncé aujourd’hui le Congrès après avoir soulevé la question de la pénurie d’approvisionnement en charbon pour les centrales électriques. Singh a déclaré que le parti du Congrès était à court d’idées, tout comme les votes. Le chef du Congrès, Jairam Ramesh, s’est demandé si une entreprise privée en particulier profitait de la crise du charbon.

« Soudain, nous entendons parler d’une crise de l’approvisionnement en charbon des centrales électriques. Une entreprise privée en particulier fait-elle fortune avec cette crise ? Mais qui va enquêter ? a déclaré Jairam Ramesh sur Twitter.

Soudain, nous entendons parler d’une crise de l’approvisionnement en charbon des centrales électriques. Une entreprise privée en particulier fait-elle fortune avec cette crise ? Mais qui va enquêter ? – Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 10 octobre 2021

Plus tôt, Delhi CM Arvind Kejriwal et Punjab CM Charanjit Singh Channi avaient exhorté le gouvernement Modi à assurer l’approvisionnement en charbon conformément aux exigences pour éviter la crise énergétique imminente.

« Malheureusement, le parti du Congrès est à court d’idées. Ils sont à court de voix et donc à court d’idées également », a déclaré aujourd’hui RK Singh tout en assurant qu’il n’y avait pas de pénurie de charbon.

Il a déclaré que les centrales électriques ont une réserve de charbon moyenne qui peut durer plus de 4 jours alors que le stock est reconstitué chaque jour.

Le ministre de l’Union du charbon, Pralhad Joshi, a déclaré que Coal India disposait de suffisamment de réserves pour répondre aux besoins des centrales électriques au cours des 24 prochains jours. « Assurer à tous qu’il n’y a absolument aucune menace de perturbation de l’alimentation électrique. Il existe un stock de charbon suffisant de 43 millions de tonnes avec Coal India Ltd équivalent à une demande de charbon sur 24 jours », a déclaré Pralhad Joshi.

Cependant, Jairam Ramesh a cité un Tweet de l’ancien officier de l’IAS, Anil Swarup, affirmant que la crise pourrait être le résultat d’un complot planifié pour étrangler Coal India. Swarup a affirmé que Coal India avait des réserves de plus de 40 000 crores de roupies en 2015, ce qui a été réduit à 10 000 crores de roupies à l’heure actuelle. Il a également affirmé que Coal India avait été maintenu sans CMD régulier pendant un an et avait été poussé à investir dans des usines d’engrais tandis que ses directeurs étaient invités à surveiller les toilettes des écoles.

On dirait un complot planifié pour étrangler Coal India au profit d’une seule entreprise privée https://t.co/aIfAsFi4Wt – Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) 10 octobre 2021

Aujourd’hui, le député CM Manish Sisodia de Delhi a affirmé que le gouvernement Modi fermait les yeux sur la crise énergétique imminente et fuyait la crise du charbon tout comme la crise de l’oxygène.

