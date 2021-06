Crise du pouvoir : malgré le prêt PFC-REC, les cotisations des discoms augmentent de 8% à fin avril

Discoms a réglé des factures de Rs 12 361 crore en avril contre Rs 38 286 crore en mars – ils paient généralement une plus grande partie des cotisations au cours du dernier mois d’un exercice.

Les arriérés des sociétés de distribution d’électricité (discoms) gérées par l’État – créances en attente de 45 jours ou plus – auprès des producteurs d’électricité privés ont augmenté de 8% sur un an pour atteindre 36 018 crores de roupies fin avril, alors même que leurs impayés totaux s’élevaient à 68 330 crores de Rs, en baisse de 9,6 % par rapport à l’année précédente.

Les créances des centrales électriques du gouvernement central ont chuté de 39% par an à 20 978 crores de roupies.

Discoms a réglé des factures de Rs 12 361 crore en avril contre Rs 38 286 crore en mars – ils paient généralement une plus grande partie des cotisations au cours du dernier mois d’un exercice.

Les factures réglées au cours du mois d’avril étaient encore 76% plus élevées que la valeur des factures payées en avril FY21, grâce aux prêts PFC-REC reçus par les dicsoms dans le cadre du programme d’injection de liquidités de Rs 1,25-lakh-crore annoncé par le Centre.

Pertinemment, le total des cotisations en suspens à la fin avril aurait été plus élevé si les factures contestées de Rs 22 680 crore avaient été comptabilisées. Le montant contesté pour les centrales électriques appartenant au gouvernement central s’élevait à Rs 1 511 crore tandis que pour les producteurs d’électricité privés, il était beaucoup plus élevé à Rs 21 157 crore.

Selon le portail Praapti du gouvernement, les factures contestées d’Adani Power elle-même valaient 20 582 crores de roupies. La plupart des montants litigieux du secteur concernent divers ajustements au titre de la disposition de « modification de la législation » et des majorations de retard de paiement, et sont susceptibles d’être indemnisés. “Les cas pour plus de 90% du montant litigieux ont déjà été jugés par les autorités compétentes et devront être payés par les discoms”, a déclaré à FE un vétéran du secteur de l’électricité.

Parmi les générateurs qui ont fourni leurs contributions sur le portail «Praapti» du ministère de l’Énergie, Adani Power a les impayés les plus élevés de Rs 18 608 crore. Les impayés de NTPC s’élevaient à 5 176 crores de roupies, tandis qu’il en était de même pour le DVC géré par l’État était de 5 156 crores de roupies. Les autres producteurs d’électricité privés auxquels les discoms devaient le plus en tant que retard à la fin avril incluent GMR Energy (Rs 1 894 crore), Tata Power (Rs 2 486 crore), Jindal Steel and Power (Rs 1 517 crore) et Sembcorp (Rs 2 365 crore).

Les principaux États qui devaient le plus aux groupes électrogènes à la fin avril sont le Maharashtra (Rs 9 749 crore), le Tamil Nadu (Rs 13 717 crore), le Rajasthan (Rs 10 326 crore), l’Uttar Pradesh (Rs 6 062 crore) et le Jharkhand (Rs 4 619 crore) . Selon ICICI Securities, jusqu’à 75 555 crores de roupies avaient été versés aux États à la fin mars dans le cadre du programme PFC-REC, et tous les États ci-dessus, à l’exception du Jharkhand, figuraient parmi les plus grands bénéficiaires du prêt, le Maharashtra recevant 2 500 crores de roupies. , Tamil Nadu Rs 14 700 crore, Rajasthan Rs 2 032 crore et Uttar Pradesh Rs 27 9740 crore.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.