La nouvelle survient après que la reine a été forcée de se retirer des événements du dimanche du Souvenir en raison d’une entorse au dos. Le prince Charles est ensuite intervenu pour déposer une couronne en son nom au cénotaphe. Le monarque de 95 ans a reçu l’ordre des médecins de se reposer pendant près d’un mois après s’être rendu à l’hôpital en octobre.

Les rapports sur les problèmes de santé de la reine ont suscité des réflexions quant à son décès et à la succession du prince Charles au trône.

À ce sujet, le rédacteur en chef adjoint de l’Independent Sean O’Grady a déclaré que la nation britannique était dans un état d’incertitude quant à la perspective du prince Charles en tant que futur roi.

Il a déclaré: « C’était peut-être mon imagination, mais j’ai pensé avoir entendu God Save the Queen chanté encore plus vigoureusement et fort par la foule au cénotaphe pour le dimanche du souvenir.

« Long à régner sur nous » était une ligne poignante pour les anciens combattants en particulier, avec la reine, au nom de laquelle ils ont servi, incapable d’assister aux procédures.

« C’était un peu une prémonition vraiment, et pas particulièrement agréable, de notre avenir proche.

« Bientôt, une autre grande constante dans nos vies aura disparu. »

Cette « grande constante » dont il parlait était la reine.

Il a ajouté: « L’effusion de chagrin sera étonnante le moment venu, plus grande encore que la dépression nerveuse collective nationale après la mort de Diana en 1997.

JUST IN: La rangée du Souvenir du prince Harry démantelée: « Ce n’est pas personnel! »

Le rédacteur en chef associé de The Independent a poursuivi en décrivant comment le prince Charles pouvait soutenir l’élite métropolitaine « avec ses opinions et ses prédications progressistes enracinées, l’horreur, les valeurs traditionnelles de tolérance et de compassion ».

Le rédacteur en chef adjoint a ensuite averti que le prince Charles « pourrait créer une monarchie militante écologiste ».

À l’heure actuelle, le prince Charles a commencé une tournée du Royaume de Jordanie.

Il voyage avec sa femme Camilla, la duchesse de Cornouailles.

Le couple restera dans le pays pendant quatre jours et rencontrera le roi Abdallah II et la reine Rania au palais Al Husseiniya.

De retour au Royaume-Uni, les attentions se tournent vers la santé de la reine, qui règne depuis 1952.

La ligne de succession royale britannique est basée sur l’ordre des descendants de la reine.

Suivant dans la lignée du trône est le prince Charles, qui a été le prince de Galles le plus ancien de l’histoire.

Il est à la fois l’héritier le plus ancien et le plus ancien de l’histoire britannique.

Charles est nommé prince de Galles en juillet 1958.

Plus tard, il a été couronné par sa mère au château de Caernarfon pour officialiser son titre.