Crise du prince Harry alors que « divers » membres de la famille royale exigent que la reine « renie » le duc – expert | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a lancé un certain nombre d’attaques virulentes contre la famille royale depuis qu’il a quitté The Firm et a annoncé la semaine dernière son intention de publier un livre révélateur en 2022. En mars, Harry et Meghan ont confirmé qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale et la reine ont supprimé tous leurs parrainages associés, y compris les liens bien-aimés du duc avec l’armée.

La reine, 95 ans, s’est arrêtée avant de retirer la paire de leurs titres royaux et ils restent en tant que duc et duchesse de Sussex.

Cependant, l’auteur royal Lady Colin Campbell a affirmé que certains membres de la famille royale – et même des politiciens – pensaient que le palais devrait couper tous les liens avec Harry.

Lady C a fait ces remarques après avoir répondu à l’un de ses téléspectateurs sur sa chaîne YouTube qui a appelé la reine à prendre des mesures contre son petit-fils.

Lady C a dit : « Vous pensez que la reine devrait le renier ? J’ai des nouvelles pour vous.

«Divers membres de la famille royale, divers aristocrates, divers courriers, plusieurs personnes au palais, divers membres des deux principaux partis politiques sont tous d’accord. Totalement d’accord!”

Elle a ajouté : « Les gens ont beaucoup de respect et d’affection pour la reine.

“Personne n’aime voir une vieille femme être tourmentée comme elle est tourmentée par son supposé petit-fils bien-aimé.”

S’adressant à Oprah Winfrey en mars, Meghan et Harry ont fait un certain nombre de déclarations explosives, notamment des allégations de racisme au sein de l’institution royale – ce que la famille royale a nié.

Harry a également participé à une série avec Apple TV et a accusé The Firm de “négligence totale” lorsque le couple aurait demandé de l’aide à la suite d’un barrage d’abus en ligne.

Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William se sont également retrouvés dans la ligne de mire des Sussex, Harry disant à Oprah qu’il était sur un “chemin différent” de son frère et affirmant que le duc de Cambridge était “piégé” dans la famille.

Dans la même interview choquante, Meghan a affirmé que Kate l’avait fait pleurer lors d’un infâme essayage de demoiselle d’honneur – malgré des informations suggérant que la querelle était l’inverse.

Le prince William est sorti et a vigoureusement nié les allégations de racisme dans l’institution royale comme le prétendent les Sussex – mais les Cambridges sont largement restés à l’écart d’être entraînés dans une guerre des mots avec Meghan et Harry.

Harry, 36 ans, a déclaré que le livre serait un récit « exact et entièrement véridique » de ses expériences de vie.

Le duc a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”