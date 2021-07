Crise du SNP : la police ouvre une enquête officielle sur des allégations de fraude | Politique | Nouvelles

Sa dernière mission avant de rejoindre UNIBIC était à la tête de la Business Unit New Foods de Marico. UNIBIC Foods a annoncé la nomination de Naveen Pandey au poste de directeur général. Dans son nouveau rôle, Pandey sera chargé de diriger l’orientation stratégique et le parcours de croissance de l’entreprise. Pandey possède plus de […] More