Crise du travail: neuf conseillers travaillistes suspendus pour des allégations d’antisémitisme | Politique | Nouvelles

Sept des élus du parti ont été suspendus quelques semaines à peine après que deux autres conseillers eurent le retrait du whip travailliste. Cela signifie que neuf des 17 conseillers du parti à Peterborough ont été suspendus au cours du dernier mois.

Quatre autres membres du parti local auraient été suspendus, dont deux candidats aux élections au conseil municipal du 6 mai.

Le conseil municipal de Peterborough est dirigé par le Parti conservateur depuis plus de 20 ans, les travaillistes espérant que cette année serait leur chance de prendre le contrôle.

Au total, les conseillers suspendus sont: Ansar Ali (quartier nord), Angus Ellis (Bretton), Samantha Hemraj (est), Mahboob Hussain (centre), Shabina Qayyum (est), Aasiyah Joseph (parc) et Mohammed Jamil (centre) .

On ne sait pas exactement quelles sont les allégations contre les conseillers.

Un porte-parole du Parti travailliste a déclaré: «Le Parti travailliste prend toutes les plaintes d’antisémitisme très au sérieux et elles font l’objet d’une enquête approfondie conformément à nos règles et procédures et toute mesure disciplinaire appropriée est prise.

«Nous sommes déterminés à éliminer toutes les formes d’antisémitisme de notre parti et c’est la preuve de notre engagement en faveur de la tolérance zéro que nous ne serons pas influencés par un calendrier électoral.»

Le parti a déclaré qu’il ne ferait pas de commentaires supplémentaires pendant que les enquêtes sur les allégations seraient menées.

Un porte-parole du Jewish Leadership Council a mis en garde contre “un problème spécifique et identifiable de la politique de Peterborough qui doit être résolu”.

Les travaillistes ont été accusés d’antisémitisme à Peterborough dans le passé.

Lisa Forbes du Labour, qui était la députée de la ville après une élection partielle de juin 2019 jusqu’aux élections générales de décembre plus tard dans l’année, a été forcée de s’excuser pour avoir aimé un message sur les réseaux sociaux qui disait que Theresa May avait un “agenda de maîtres d’esclaves sionistes”.

«Au nom du Parti travailliste, je suis désolé.

«Et je vais arracher ce poison par ses racines et juger le succès par le retour des membres juifs et de ceux qui sentaient qu’ils ne pouvaient plus nous soutenir.

“Le Parti travailliste est une force incroyable et puissante pour le bien. Avec ceux qui nous ont précédés, nous avons changé la vie de millions de personnes pour le mieux.”

La dirigeante adjointe Angela Rayner a également averti l’année dernière que le parti était prêt à “suspendre des milliers et des milliers de membres” si nécessaire pour éradiquer le racisme contre les juifs.

Elle a fait ses remarques après qu’un rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme a accusé les travaillistes «d’une culture au sein du parti qui, au mieux, n’a pas fait assez pour prévenir l’antisémitisme et, au pire, pourrait être considérée comme l’acceptant».

Un conseiller conservateur de Peterborough a également été accusé d’antisémitisme.

Cllr Mohammed Nadeem a partagé une vidéo en 2015 d’un discours faisant référence à «259 attaques menées par des terroristes juifs».

Un porte-parole des conservateurs de Peterborough a déclaré que Cllr Nadeem “n’approuvait pas les opinions haineuses exprimées”.